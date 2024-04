Cuore: l’ora legale potrebbe avere un impatto sulla sua salute

L’ora legale, con il suo cambio semestrale dell’orologio avanti e indietro di un’ora, è stata oggetto di dibattito per decenni. Sebbene molti possano considerarla una pratica relativamente innocua, studi recenti hanno evidenziato un possibile impatto negativo sulla salute, in particolare per quanto riguarda il cuore e il sistema cardiovascolare. Studi precedenti hanno notato un aumento significativo di infarti e ictus nei giorni successivi al cambio dell’ora primaverile negli ultimi anni.

Una revisione del 2024 concorda sul fatto che l’ora legale può essere associata a un aumento di infarti e ictus e aggiunge che potrebbe anche essere associata a un aumento del rischio di suicidio e di incidenti stradali. Anche se non è conclusivo il motivo per cui esiste questa connessione, i ricercatori suggeriscono che potrebbe avere qualcosa a che fare con il cambiamento dell’ora che incasina i cicli del sonno e i ritmi circadiani delle persone , e ci sono prove che ciò potrebbe aumentare i livelli di cortisolo e l’infiammazione, che a sua volta può aumentare il tuo rischio di malattia.

L’ora legale può influenzare la salute del cuore

Il principale meccanismo attraverso il quale l’ora legale può influenzare la salute del cuore è la perturbazione del ritmo circadiano. Il nostro corpo è sincronizzato con i cicli naturali di luce e oscurità, e qualsiasi alterazione improvvisa può avere conseguenze negative. Il cambio improvviso di un’ora può confondere i nostri orologi biologici interni, portando a una disfunzione temporanea nel funzionamento del cuore e del sistema vascolare. Il passaggio all’ora legale può anche innescare un aumento dello stress fisiologico.

Anche se potrebbe sembrare una piccola differenza, persino un’ora in meno di sonno può influenzare significativamente il nostro corpo. L’accumulo di stress dovuto alla mancanza di sonno può mettere il cuore sotto pressione, aumentando il rischio di eventi cardiovascolari acuti come attacchi di cuore e ictus. Un aspetto spesso trascurato è l’effetto che l’ora legale può avere sulle abitudini di vita salutari. Il cambiamento nell’orario può influenzare il nostro schema di sonno, l’appetito e persino la motivazione per l’esercizio fisico. Questo può portare a un aumento del consumo di cibi ad alto contenuto calorico, alla riduzione dell’attività fisica e a uno stile di vita complessivamente meno sano, tutti fattori che contribuiscono al rischio cardiovascolare.

L’ora legale può anche influenzare il sistema nervoso autonomo, che regola le funzioni involontarie del corpo, inclusa la frequenza cardiaca. Le variazioni improvvisi nell’orario possono disorientare questo sistema, portando a un aumento della frequenza cardiaca e della suscettibilità alle aritmie. Questo può essere particolarmente problematico per le persone con disturbi cardiaci preesistenti. Nonostante le potenziali implicazioni negative, ci sono modi per mitigare l’impatto dell’ora legale sulla salute del cuore. È consigliabile adattare gradualmente il proprio orario di sonno alcuni giorni prima del cambio, mantenendo costanti le abitudini di vita sano, come l’esercizio regolare e una dieta equilibrata. Inoltre, consultare un medico per valutare il proprio rischio cardiovascolare e prendere eventuali misure preventive necessarie può essere fondamentale.

In conclusione, mentre l’ora legale può sembrare un fenomeno banale, il suo impatto sulla salute del cuore merita attenzione. È importante riconoscere che anche piccoli cambiamenti nell’orario possono avere conseguenze significative sul nostro benessere cardiovascolare. Continuare a condurre ricerche approfondite su questo argomento e sensibilizzare il pubblico sull’importanza di adottare comportamenti salutari durante il periodo di transizione può contribuire a mitigare gli effetti negativi sull’organismo.

Immagine di Drazen Zigic su Freepik