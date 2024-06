iPhone 16 sarà lo smartphone con le cornici più sottili al mondo

Nonostante non siano attese grosse novità estetiche con la nuova gamma di iPhone 16, ci saranno alcuni piccoli cambiamenti che renderanno gli smartphone speciali. In particolare, le versioni Pro avranno un display di dimensioni maggiori rispetto agli attuali modelli in commercio, ma non è tutto! Le cornici dei display saranno super ridotte. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

iPhone 15 Pro e Pro Max sono attualmente tra gli smartphone presenti sul commercio con le cornici del display più sottili al mondo. Stando a quanto emerso online in queste ore, Apple intende superare sé stessa e con gli iPhone 16 Pro e Pro Max porterà in campo una tecnologia che li farà diventare gli smartphone con la cornice più sottile al mondo.

iPhone 16: cornici super sottili per ottenere l’effetto wow

Ebbene sì, nonostante i nuovi iPhone 16 Pro avranno display più grandi, 6,3 pollici il Pro normale e 6,9 pollici il Pro Max, le dimensioni rimarranno quasi le stesse dei modelli dello scorso anno. Ciò, ovviamente, grazie all’introduzione di cornici super ridotte. L’effetto estetico sarà davvero mozzafiato. Il tutto, come accennato, sarà possibile grazie ad una nuova tecnologia su cui Apple sta lavorando da diverso tempo. Quest’ultima, tra l’altro, potrebbe contribuire a far aumentare il prezzo dei dispositivi.

Ricordiamo che sono previsti ben 4 modelli di iPhone 16 per il 2024, un modello base, un modello Plus e due modelli Pro (quelli appena citati). Tutti e quattro i modelli verranno presentati nel corso del mese di settembre e debutteranno sul mercato dopo qualche settimana. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.