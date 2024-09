iPhone 16 Pro: diversi utenti lamentano problemi al touchscreen

La gamma di iPhone 16 Pro di quest’anno ha portato in campo display più ampi con cornici super sottili. Se da una parte questa novità ha riempito di gioia tutti coloro che non vedevano l’ora che Apple presentasse melafonini con display più grandi, dall’altra, sta dando non poco fastidio a chi ha deciso di comprare questi smartphone. In molti stanno lamentando problemi con i nuovi touchscreen. A cosa sono dovuti? Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Non è tutto oro quello che luccica! In questi giorni, una marea di utenti che hanno acquistato i nuovi iPhone 16 Pro e Pro Max stanno riscontrando dei fastidiosi problemi con il touchscreen. Si parla di tocchi e swipe che non vanno come previsto o ancora di tocchi involontari sul display. Quali saranno le parole di Apple a riguardo?

iPhone 16 Pro: i problemi al touchscreen potrebbero risolversi con un aggiornamento

Quando si acquista uno smartphone con costa più di 1200 euro (come base) ci si aspetta che sia perfetto in tutto e per tutto. Purtroppo, come spesso Apple ci ha insegnato, non è sempre così. Stando alle supposizioni emerse sul web, i problemi che stanno affliggendo gran parte dei nuovi iPhone 16 Pro potrebbero essere di natura software. Ricordiamo, infatti, che i dispositivi presentano il nuovo iOS 18. E molto probabile che questo non sia stato ottimizzato a dovere per i nuovi display più ampi e che quindi i tocchi non accurati siano dovuti a questo. Apple non ha ancora proferito parola a riguardo. Ciò che è certo è che deve darsi una mossa per risolvere il tutto.

Considerando l’elevato numero di lamentele, è molto probabile che Apple stia lavorando giorno e notte per far uscire al più presto un aggiornamento software che risolva le problematiche. Ci aspettiamo che venga rilasciato nel corso dei prossimi giorni. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

