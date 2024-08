iPhone 16: trapelano delle presunte immagini promozionali

Manca oramai meno di un mese alla presentazione ufficiale degli iPhone 16 e tutti sul web non fanno altro che parlarne. Nelle scorse ore, sono trapelate online quelle che sembrano essere delle autentiche immagini promozionali rivolte al mercato cinese. Queste mostrano il design e svelano alcune caratteristiche dei dispositivi. Andiamo a vederle nel dettaglio.

Apple è sempre molto attenta nel mantenere segrete le informazioni in merito ai suoi dispositivi fino al giorno della presentazione, tuttavia, i leaker ne trovano di ogni per raggirare le barriere. Le immagini trapelate in queste ore sembrano essere autentiche, ecco cosa mostrano.

iPhone 16: saranno davvero così?

Le immagini trapelate online, ben quattro, sono state condivise su X/Twitter dal leaker Lakhwinder Singh. Due mostrano l’estetica del retro e le colorazioni rispettivamente di iPhone 16 e iPhone 16 Pro. Altre due, invece, mostrano alcune delle caratteristiche in arrivo. In particolare, un’immagine mostra la presenza del tasto azione, del chip A18, di una fotocamera da 48 MP in grado di registrare video per il Vision Pro e una porta USB-C sui modelli base. Un’altra immagine, mostra il nuovo sensore da 48 MP con sistema di lenti Tetraprism in arrivo sui modelli Pro.

Nonostante le immagini sembrano essere autentiche, non c’è la certezza che lo siano davvero. Sono molti i contenuti falsi che girano online prima del lancio di dispositivi super chiacchierati. Quanto descritto, quindi, potrebbe non essere la realtà. La verità, ovviamente, si scoprirà solo quando Apple annuncerà i dispositivi a settembre. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Lakhwinder Singh via X