iPhone 16e: l’anno prossimo potrebbe arrivare un nuovo modello

A pochi giorni dalla presentazione del nuovo smartphone “low-cost” di Apple, iPhone 16e, già si inizia a parlare del suo futuro. Secondo un noto leaker, Apple avrebbe intenzione di aggiornare il dispositivo già il prossimo anno (se le vendite saranno buone). Cosa bisogna aspettarsi?

Ebbene sì, nonostante iPhone 16e sia appena stato annunciato, già si parla del 17e. A differenza della serie “SE” non saranno necessari anni per veder debuttare il nuovo modello. Le intenzioni di Cupertino per questa nuova linea sono ben differenti. Se tutto andrà per il verso giusto, il 17e verrà presentato a febbraio 2026.

iPhone 16e: scovate tracce del nuovo modello in Cina

A confermare il possibile arrivo di iPhone 17e il prossimo anno, secondo il leaker, la presenza di informazioni sul suo conto nella catena di approvvigionamento in Cina. A quanto pare, Apple vuole proporre una linea di iPhone “entry-level” da aggiornare annualmente seguendo il trend di molte aziende. Ovviamente, tutto è ancora da decidere. Considerando che iPhone 16e è appena stato annunciato, bisognerà vedere come andranno le vendite del dispositivo. Se queste si riveleranno soddisfacenti per Apple, quasi sicuramente il 17e vedrà la luce nei primi mesi del 2026.

Quali saranno i punti di forza di iPhone 17e? È troppo presto per dirlo. Sicuramente questo sarà dotato del chip A19 e, probabilmente, della Dynamic Island. Se il progetto andrà avanti trapeleranno più informazioni nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com