Nuovo iPad economico in arrivo nei primi mesi del 2026

Nonostante Apple abbia recentemente lanciato una versione aggiornata dell’iPad base, pare che stia già pianificando il lancio della prossima generazione. A confermarlo è stato il noto Mark Gurman di Bloomberg dicendo anche che il dispositivo è già presente nei sistemi Apple con i codici J581 e J582 (versione solo Wi-Fi e versione Wi-Fi + Cellular). Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, non bisognerà aspettare anni per ricevere l’aggiornamento del modello base di iPad. Stando a quanto riportato da Gurman, Apple ha già pianificato il lancio della dodicesima generazione tramite un comunicato speciale. Quale saranno le novità che porterà in campo?

iPad di dodicesima generazione: le novità saranno poche, ma interessanti

La prossima generazione di iPad base riproporrà il design dei due modelli precedenti, con ispirazione ai modelli Air e Pro. Il display rimarrà da 11 pollici e, salvo novità dell’ultimo minuto, non riceverà migliorie. La novità degna di nota riguarderà il chip interno. Il dispositivo, infatti, monterà una versione più potente rispetto a quella attuale (A16) che permetterà al dispositivo di supportare Apple Intelligence. Non sono previsti cambiamenti per quanto riguarda i tagli di memoria, che continueranno a partire da 128 GB.

Lo scopo di Apple sarà quello di attirare l’attenzione del maggior numero di utenti possibile. Il prezzo di listino della variante base, quindi, non cambierà. Se le previsioni sono corrette, la presentazione e il relativo lancio avverranno entro la prima metà del 2026 (marzo/aprile). Come accennato i prezzi partiranno da 409,00 euro. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

