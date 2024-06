I prossimi prodotti Apple saranno super sottili

Qualche settimana fa, Apple ha lanciato sul mercato la nuova gamma di iPad Pro. La cosa sorprendente dei dispositivi è che, nonostante siano super potenti, sono anche ultra sottili. Per far capire, questi sono addirittura più sottili di un iPod nano! Il tutto non sarebbe un caso. Stando al noto Mark Gurman di Bloomberg, i nuovi iPad sono solo i primi frutti di una nuova strategia della mela morsicata. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Secondo Gurman, Cupertino starebbe pianificando il redesign di gran parte dei suoi dispositivi principali. L’uomo ha citato, in particolare, iPhone, MacBook Pro e Apple Watch. Questi tre dispositivi porteranno in campo, molto presto, un design ultra sottile!

Apple: quando arriveranno i prodotti super sottili

Negli ultimi anni, Apple non ha badato particolarmente allo spessore dei suoi dispositivi. Un ottimo esempio di ciò è l’ultimo redesign di MacBook Pro. I dispositivi sono diventati decisamente più potenti, ma anche sensibilmente più spessi. Qualcosa di simile, anche se in maniera meno evidente, è accaduto anche agli ultimi modelli di iPhone. Da ora in poi, le cose cambieranno. Apple ha intenzione di portare in campo design rinnovati super sottili senza sacrificare performance e autonomia. Come già anticipato, sono attesi nuovi iPhone, nuovi MacBook Pro e nuovi Watch con queste caratteristiche. Ci riuscirà?

Quando Apple si mette in testa qualcosa, difficile che non riesca a farla. Parlando di tempistiche, quanto ci vorrà per vedere almeno alcuni dei nuovi dispositivi super sottili pianificati dall’azienda? Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vedere arrivare qualcosa nel corso del 2025. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com