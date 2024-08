Come aggiungere una canzone sul proprio profilo Instagram

Instagram ha deciso di rendere omaggio a MySpace portando in campo una delle iconiche funzioni del social, quella di poter aggiungere una canzone sul proprio profilo. Meta ha annunciato l’arrivo della novità nei giorni scorsi e da qualche ora è già disponibile all’utilizzo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Le novità che Meta sta introducendo su Instagram negli ultimi tempi sono davvero numerose. La possibilità di impostare una canzone all’interno del proprio profilo garantirà agli utenti un nuovo modo di esprimersi. Andiamo a scoprire insieme come funziona la novità.

Instagram: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova funzione

La funzione è stata lanciata in collaborazione con la nota cantante Sabrina Carpenter. Quest’ultima, infatti, ha deciso di rilasciare in anteprima un estratto del nuovo singolo “Taste” proprio sfruttando la novità. La Carpenter, ovviamente, non è l’unica che può utilizzare già la funzione, ma anche tutti coloro che hanno ricevuto l’aggiornamento. In che modo? Il procedimento è davvero molto semplice. Tutto ciò che bisogna fare è entrare nel proprio profilo Instagram e selezionare la voce “Modifica Profilo“, comparirà una nuova sezione dove è possibile cercare una canzone di proprio interesse e selezionare 30 secondi da poter riprodurre all’interno del profilo. Una volta impostata la canzone, questa comparirà nella parte alta del profilo e coloro che lo visitano avranno la possibilità di riprodurla.

La novità è stata lanciata in questi giorni ed è attualmente in fase di rilascio per tutti. Se nonostante abbiate fatto l’aggiornamento, non vi è possibile impostare una canzone sul vostro profilo, non disperate, sarà disponibile nel corso dei prossimi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.