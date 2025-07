5 animali che sanno fare matematica meglio di quanto immagini

Se pensi che solo gli esseri umani siano in grado di fare i conti, potresti restare sorpreso. Alcune specie animali hanno sviluppato un “senso del numero”, una capacità innata che permette loro di contare, stimare quantità e prendere decisioni strategiche. Non usano calcolatrici né formule, ma applicano la matematica nella vita quotidiana: per sopravvivere, proteggersi, trovare cibo o interagire con il gruppo.

Ecco cinque esempi sorprendenti dal mondo animale.

1. Le api: piccole matematiche volanti

Le api sono famose per la loro organizzazione, ma anche per le loro abilità matematiche. Riescono a contare i punti di riferimento per orientarsi e, se adeguatamente addestrate, imparano a distinguere numeri pari e dispari.

Uno studio recente ha mostrato che possono persino eseguire semplici addizioni e sottrazioni usando colori e simboli. Una capacità che, in natura, le aiuta a memorizzare i percorsi e massimizzare la raccolta del nettare.

2. I pesci: calcoli di sopravvivenza

Anche i pesci contano. Alcune specie, come i ciclidi, usano il conteggio per valutare il numero di compagni in un gruppo. Questo è cruciale per decidere dove aggregarsi per avere maggiori probabilità di difendersi da predatori.

Sorprendentemente, riescono a distinguere piccole quantità con precisione, e si affidano a scelte collettive basate su calcoli numerici.

3. I corvi: intelligenza alata

Tra gli uccelli, i corvi sono tra i più brillanti. Oltre a saper risolvere problemi complessi, hanno dimostrato la capacità di contare fino a quattro, emettendo richiami in numero preciso in risposta a stimoli.

Alcuni studi suggeriscono che possano persino comprendere il concetto di zero, un’idea astratta che pochi animali sono in grado di elaborare.

4. I pappagalli: addizioni con il becco

Alex, il pappagallo grigio africano, è una celebrità nel mondo scientifico. Sotto la guida della ricercatrice Irene Pepperberg, ha imparato a identificare numeri, quantità e svolgere semplici operazioni.

La sua capacità di associare simboli numerici a quantità reali ha aperto nuovi scenari sul pensiero simbolico negli animali.

5. Gli scimpanzé: i più “umani” tra gli animali

Cugini stretti dell’uomo, gli scimpanzé sono capaci di riconoscere numeri, comprendere l’ordine crescente e fare semplici somme. Nei test di laboratorio, mostrano prestazioni notevoli nell’associare simboli a quantità.

La loro abilità non è solo meccanica: implica memoria visiva, attenzione e ragionamento logico.

Contare per sopravvivere

Per questi animali, la matematica non è una materia scolastica ma una strategia di sopravvivenza. Contare significa sapere quanti nemici affrontare, quanta risorsa c’è da condividere o con quale gruppo allearsi. Una dimostrazione che il pensiero numerico non è un’esclusiva umana, ma una forma di intelligenza distribuita anche nel mondo naturale.

Foto di minka2507 da Pixabay