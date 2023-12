7 previsioni di Baba Vanga per il 2024: dal tecnologico al tragico

La profetessa bulgara Baba Vanga, conosciuta come il “Nostradamus dei Balcani”, ha lasciato in eredità alcune visioni per il 2024, destinate a plasmare il destino del mondo.

Eccovi le sue sette previsioni chiave

1. L’Assassinio di Putin

Baba Vanga ha immaginato un tentativo di omicidio del presidente russo Vladimir Putin da parte di un connazionale. Sebbene la Russia abbia smentito voci sulla salute di Putin, le previsioni della “nonna” suggeriscono una scossa imminente al Cremlino.

2. Attacchi Terroristici in Europa

La profetessa prevede un aumento delle attività terroristiche in Europa, con attacchi armati devastanti, forse di natura biologica. Un grande paese sarà il teatro di queste atrocità, portando il caos nel continente.

3. Crisi Economica Globale

Baba Vanga ha annunciato una grave recessione economica globale, alimentata dall’aumento del debito, dalle tensioni geopolitiche e dallo spostamento del potere dall’ovest all’est.

4. Eventi Meteorologici Catastrofici

Previsioni di sconvolgimenti climatici e disastri naturali accompagnano la prospettiva di un rapido cambiamento nell’orbita terrestre. Baba Vanga avverte di livelli di radiazioni crescenti, suggerendo una futura instabilità ambientale.

5. Altri Attacchi Informatici

Un aumento degli attacchi informatici è previsto da Baba Vanga, mirando alle infrastrutture critiche e minacciando la sicurezza globale. Reti elettriche e impianti di trattamento delle acque potrebbero essere nel mirino.

6. Progressi della Medicina

Nonostante le prospettive cupe, la profetessa vede luce nel futuro della medicina. Baba anticipa progressi significativi, inclusi nuovi trattamenti per malattie precedentemente incurabili come l’Alzheimer e una possibile cura per il cancro.

7. Rivoluzione Tecnologica

Infine, Baba Vanga prevede una rivoluzione nell’informatica quantistica, suggerendo progressi sostanziali nell’intelligenza artificiale. Un miglioramento significativo nelle capacità tecnologiche potrebbe essere dietro l’angolo.

Mentre le visioni di Baba Vanga hanno attraversato il tempo, la loro influenza continua fino al lontano 5079, la data che segna, secondo la leggenda, la fine del mondo.