Aggiornamenti Meteo su Google Maps: disponibili anche su Android, nuova funzionalità in arrivo in diverse località in Europa

Le previsioni del tempo diventano finalmente accessibili su Google Maps anche per gli utenti Android, aprendo la strada a un’esperienza più completa e informativa per la pianificazione di attività all’aperto. Inizialmente disponibile solo su dispositivi Apple, la funzionalità è ora in fase di distribuzione su diverse località in Europa, ampliando il suo utilizzo.

Se stai organizzando un incontro all’aperto o pianificando un viaggio, Google Maps ti fornirà ora le previsioni del tempo insieme alle informazioni sul traffico. Questa nuova aggiunta offre dettagli come temperature minime e massime, sensazione termica e previsioni per le prossime 12 ore. La visualizzazione delle informazioni meteorologiche si aggiorna in tempo reale mentre navighi sulla mappa.

Oltre alle informazioni meteorologiche di base, Google Maps include anche dati dettagliati come l’indice della qualità dell’aria e la segnalazione di eventuali incendi boschivi nella zona selezionata. Basta cliccare su una piccola icona nella parte superiore del cellulare o nella parte inferiore del computer per accedere a opzioni come satellite, terreno, traffico e trasporti pubblici, insieme alle nuove funzionalità di previsione del tempo.

Tuttavia, al momento, la funzione di previsione del tempo su Google Maps potrebbe non essere ancora disponibile su tutti i dispositivi Android. Alcuni utenti potrebbero già averla a disposizione, mentre altri potrebbero dover attendere l’aggiornamento. Google ha indicato che questa funzionalità, denominata Google Nowcast, è attualmente disponibile negli Stati Uniti e in alcune località europee, ma si prevede che la sua disponibilità si estenderà presto a un pubblico più ampio.