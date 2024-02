Hai vinto un premio: attenzione all’e-mail truffa

A chi non piace ricevere regali? In queste ore sta girando una e-mail che propone la vincita di interessanti ricompense rispondendo semplicemente ad alcune domande. Proposta davvero allettante, peccato che si tratti di un tentativo di truffa bello e buono. Ecco come riconoscerlo e difendersi al meglio.

I malintenzionati del web sono tornati all’attacco con le e-mail che promettono premi gratis. Tutto ciò che bisogna fare è rispondere al solito sondaggio fatto di domande senza senso per poi poter riscattare un premio molto costoso. Riconoscere la truffa è fondamentale per evitare di farsi rubare soldi.

Truffa del premio: come riconoscere l’e-mail

L’e-mail che stanno girando in queste ore sono davvero molto vaghe. L’oggetto è solitamente qualcosa come: “Congratulazioni, hai vinto un premio!“. Aprendo il messaggio si può leggere: “Tu sei il nostro vincitore! Completa il breve sondaggio per riscattare il premio! Potrebbe essere applicata una tariffa di consegna“. Ovviamente, non manca il link allegato che rimanda al sito dove rispondere alle domande. Non c’è bisogno di dire che qualunque risposta si decida di dare, la “vincita” è assicurata. Al termine della farsa, il sistema comunica alla vittima che è necessario inserire i dati della carta di credito per pagare la spedizione del premio. Se si inseriscono non si riceverà nessun premio a casa anzi, i dati verranno rubati e utilizzati per prelevare soldi dal conto.

Riconoscere la truffa è davvero molto semplice. Innanzitutto, basta dare un occhio al testo del messaggio per rendersi conto di come sia scritto in un italiano approssimativo, cosa che non accade mai nelle comunicazioni ufficiali. Inoltre, l’indirizzo e-mail da cui arriva non risulta essere affiliato a nessuna azienda, ma è completamente scritto a caso. Se avere ricevuto un’e-mail come quella citata, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link presente in essa e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.