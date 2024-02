1 Bitcoin è stato trasferito sul tuo conto: occhio alla truffa via e-mail

E se qualcuno vi dicesse che avete la possibilità di ottenere 1 Bitcoin completamente gratis, quale sarebbe la vostra reazione? È questa la nuova truffa che si sta diffondendo via e-mail nelle ultime ore. Riconoscerla è fondamentale per evitare di farsi rubare soldi. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

I Bitcoin sono un qualcosa che attira sempre l’attenzione di molti. Quale miglior modo, quindi, per ingannare le persone se non promettendone in regalo? Per quanto la proposta sia poco credibile, sono molti coloro che decidono di crederci e che, purtroppo, cadono in un tranello ruba soldi. In questo articolo andiamo a dirvi come fare per riconoscere l’e-mail truffa e proteggersi.

Truffa Bitcoin: ecco come riconoscere il tranello

Come già accennato, il tranello si sta diffondendo principalmente via e-mail. L’oggetto è “1 Bitcoin è stato trasferito sul tuo conto“. All’interno, il messaggio è molto semplice: “Grazie per aver aderito al programma Bitcoin. Vogliamo che tu sappia che il bonus Bitcoin è ora disponibile e può essere ritirato. Clicca qui sotto per iniziare il processo di conferma. Prima agisci, prima lo avrai tra le mani“. Ovviamente, è allegato un link che rimanda ad un sito truffa. All’interno di questo, vengono chiesti alla vittima i dati per proprio conto. Dopo averli inseriti, questo non riceve nessun Bitcoin anzi, i dati vengono usati per prelevare illecitamente soldi dal conto.

Non esiste nessun programma Bitcoin che permette di ricevere la criptovaluta in maniera gratuita. Qualsiasi e-mail, quindi, in cui viene proposta la riscossione di questa è da considerarsi un tentativo di truffa. Se avete ricevuto un’email come quella citata, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.