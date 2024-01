Messaggio da Esselunga: attenzione alla truffa via e-mail

Diversi utenti stanno segnalando la ricezione di una strana e-mail da parte di quella che si professa essere Esselunga in merito ad una promozione mensile che prevede la vincita di un premio. Purtroppo, non esiste nessuna “promozione mensile”. Il tutto, altro non è, che un tentativo di truffa bello e buono.

Non è la prima volta che i malintenzionati del web sfruttano il nome di Esselunga per ingannare gli utenti. Il gioco è sempre lo stesso, si parla di un premio da poter vincere in maniera facile e si finisce sempre con il rubare soldi e dati alle vittime. Ecco come proteggersi.

Messaggio da Esselunga: come proteggersi dalla truffa

La truffa si sta diffondendo principalmente via e-mail. L’oggetto di questa è sempre lo stesso: “Messaggio di Esselunga“. All’interno del messaggio, è possibile leggere: “Congratulazioni, nell’ambito della nostra promozione mensile, vorremmo offrirvi l’opportunità unica di ricevere un Set da Tupperware Modular Mates. Per richiederlo, è sufficiente rispondere a questo breve sondaggio sulla vostra opinione su Esselunga.

La tua opinione è molto preziosa“. Ovviamente, allegato è presente un link che rimanda ad un falso sito in cui si propongono alla vittima una serie di domande. Dopo aver risposto, il sistema comunica la vincita e richiede l’inserimento dei dati personali, compresi quelli della carta di credito, per sbloccare il premio. Non c’è bisogno di dire che procedere a farlo non sblocca nessun premio anzi, i dati vengono rubati e usati a scopo illecito.

Riconoscere il tranello è molto semplice. Basta dare un occhio al testo del messaggio per rendersi conto di quanto sia scritto in un italiano approssimativo. Inoltre, l’indirizzo di posta elettronica da cui arriva l’e-mail non ha nulla a che vedere con Esselunga. Ricordiamo che questa invia le sue comunicazioni promozionali solo ed esclusivamente attraverso i suoi canali ufficiali. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata sopra, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.