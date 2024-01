Recensione Ariete forno pizza doppio: perfetto per la cottura della pizza in casa

Ariete è da sempre un’azienda italiana attenta alle esigenze dei consumatori, uno dei prodotti di punta è sicuramente il suo forno per pizza da interno, adatto quindi alla cottura di uno degli alimenti più amati dagli italiani. Il problema è sempre stato legato alla possibilità di cuocere solo ed esclusivamente una pizza per volta, perché allora non pensare ad un modello doppio? da qui nasce il forno pizza doppio, di cui vi parliamo nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

Da un punto di vista puramente estetico il prodotto non presenta differenze particolari rispetto al modello originario, infatti è realizzato nel giusto mix tra metallo e plastica (più che altro il supporto è in plastica nera), con materiali di qualità che garantiscono una buona robustezza e resistenza nell’utilizzo a lungo termine. Essendo un dispositivo dalle dimensioni più grandi del normale, raggiunge 42 x 43 x 32,50 centimetri, da Ariete hanno giustamente pensato di garantire la chiusura del forno su sé stesso, così da ridurre al massimo l’ingombro. Il meccanismo, tutto meccanico, è facilmente eseguibile da chiunque, anche quasi con una sola mano, con un bloccaggio saldo ed affidabile.

1 di 2

L’Ariete forno pizza doppio è di per sé molto elegante, può tranquillamente spiccare in una cucina moderna e di design, dato il suo essere evergreen e sempre alla moda; ad accrescerne l’eleganza ci pensano i dettaglio cromati, che troviamo al termine delle pietre refrattarie o nella parte centrale, con la grande scritta Ariete a spiccare.

Per facilitarne l’apertura, ed essere il metallo un conduttore di calore, nella parte superiore sono state poste due maniglie in plastica di colorazione nera. Ad ogni modo, una volta poggiato su un qualsiasi piano di lavoro difficilmente si sposterà, risultando saldo ed affidabile.

1 di 3

Il sistema di controllo si concentra interamente nella parte superiore, dove trovano posto due manopole in plastica di colorazione rossa, che richiama appunto il design del prodotto, utili per regolare la temperatura dei due ripiani. Non mancano all’appello due spie LED rosse, che certificano il raggiungimento della temperatura impostata.

Hardware e Specifiche

Come avrete potuto intuire, l’Ariete forno pizza doppio nasce proprio per offrire al consumatore finale la possibilità di cuocere la pizza a casa, raggiungendo livelli quasi da pizzeria. Il prodotto può raggiungere una potenza massima di 2300 watt, con 5 livelli di cottura selezionabili, ed una temperatura massima di 400 gradi centigradi.

1 di 2

All’interno di ogni sezione del dispositivo, si trova una resistenza che va a riscaldare il tutto, regolabile singolarmente tramite i termostati di cui vi abbiamo parlato sopra. Nella parte bassa ecco la pietra refrattaria da 32 centimetri, non removibile in quanto inclusa nella cornice in metallo, trattata con rivestimento antiaderente. Per il corretto posizionamento, e rimozione, della pizza, sono disponibili due palette in acciaio inox, incluse in confezione, molto comode nell’utilizzo, senza rischiare che l’alimento possa andare ad incollarsi sulle stesse.

1 di 2

Dopo circa un mese di prova possiamo ritenerci particolarmente soddisfatti dal risultato effettivamente raggiunto dal prodotto, in pochi minuti viene raggiunta la temperatura massima di 400 gradi centigradi, e bastano davvero 4-5 minuti per una cottura uniforme della pizza (dipendentemente dall’impasto, dallo spessore e così via), raggiungendo una buona croccantezza ed una doratura anch’essa uniforme su tutta la superficie.

1 di 9

La pietra refrattaria è stata trattata, come vi abbiamo anticipato, con un rivestimento antiaderente trasparente, la pizza non si è mai attaccata alla stessa, anche testando il prodotto con impasti ad alta idratazione, oltretutto la pulizia è stata rapida con una buona longevità della stessa pietra nel tempo. L’utente che non vuole impastare la propria pizza, può comunque andare a riscaldare una pizza surgelata, con cottura garantita in soli 2 minuti. Il plus dell’Ariete forno pizza doppio è sicuramente la possibilità di cuocere due pizze in contemporanea, senza differenze, ma anche la possibilità di gestire le due sezioni in modo distinto: scegliendo temperature differenti, oppure anche scaldandone solamente una, nel caso in cui si voglia cuocere una pizza singola. Tutte le ottime prestazioni sono gestite con semplicità assoluta e perfettamente adatta anche ad un utente alle prime armi o inesperto con tale tipologia di prodotto.

Ariete forno pizza doppio – conclusioni

1 di 6

In conclusione Ariete forno pizza doppio è un prodotto da consigliare ad occhi chiusi a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un forno per pizza da utilizzare a casa, che non richieda troppo spazio, che faccia bene il proprio dovere, e che permetta sicuramente di cuocere due pizze in contemporanea. Il prezzo di vendita suggerito è di 200 euro, ma spesso lo potete trovare in offerta su Ariete store o anche su Amazon, lo riteniamo più che allineato con le prestazioni finali effettivamente garantite.