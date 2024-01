Recensione CIDOO ABM066: una tastiera meccanica unica nel suo genere

Nell’immenso panorama di tastiere vendute e commercializzate da Epomaker, spicca una soluzione altrettanto unica nel suo genere, stiamo parlando di CIDOO ABM066, un tastiera che presenta un design che sicuramente molti di voi non avranno mai visto prima d’ora. Scopritela con noi nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Un layout non convenzionale è quello che troviamo nella CIDOO ABM066, pensato e studiato per essere il più ergonomico possibile, infatti tutte le curve e le linee sono state appositamente realizzate per accogliere i polsi durante il posizionamento delle mani, senza andare a stressarli raggiungendo posizioni non naturali. Sin dal principio è una tastiera che deve piacere, e scommettiamo che pochi di voi l’apprezzeranno fino in fondo.

Il case è realizzato in plastica, con dimensioni allineate con gli standard del settore, poiché raggiungono 371 x 121 x 40 millimetri, con un peso che oggi si aggira attorno agli 800 grammi. Da un punto di vista puramente estetico ricorda lontanamente gli altri modelli Epomaker recensiti qui su Focustech, apprezziamo sicuramente la possibilità di regolare l’inclinazione su due livelli, così da riuscire a rendere la tastiera il più adattabile alle esigenze dei consumatori finali.

Hardware e Specifiche

CIDOO ABM066 è una tastiera meccanica con layout Split Alice da 67 tasti, a cui si aggiunge una rotella sull’angolo destro, utile per il settaggio di determinati parametri e funzioni. La struttura è Gasket Mount, con anti-ghost NKRO, switch Silent Blue, LED nella parte inferiore degli stessi tasti e keycap con profilo MDA.

1 di 3

Partiamo proprio da quest’ultimi, presentano una leggera curvatura al centro, li potremmo definire concavi, tanto da facilitare il posizionamento del dito e velocizzare l’operazione di scrittura, rendendoli a tutti gli effetti molto più comodi di quanto avremmo immaginato. Non convince il font utilizzato, è davvero troppo particolare, quasi estremo, con sicuramente molti utenti non attratti (ma sono ad ogni modo gusti); apprezziamo al contrario il doppio colore, che gli conferisce quel tocco di diversità e la distingue ulteriormente dalla massa.

Gli switch Silent Blue sono giustappunto molto silenziosi, possono essere tranquillamente utilizzati anche in un ufficio, senza arrecare fastidio alle persone circostanti. La corsa è di circa 3,8 millimetri, con una forza minima di 3,5gf ed una pre-corsa di 2 millimetri; dato il suo essere una tastiera meccanica richiede un periodo di adattamento, ma dobbiamo ammettere di essere rimasti piacevolmente colpiti dalla silenziosità e dalla fluidità nell’utilizzo dei suddetti switch.

Sulla parte destra della tastiera si trova un piccolo schermo LED retroilluminato, sul quale vengono visualizzate le informazioni di stato, ed è possibile personalizzarlo a piacimento. Una banda LED si trova esattamente dietro i tasti, RGB e dall’intensità regolabile, sebbene comunque, come nella maggior parte delle tastiere meccaniche, si vede molto poco nell’utilizzo quotidiano.

1 di 2

Ciò che rende CIDOO ABM066 una tastiera particolarmente interessante è sicuramente la programmazione con VIA, un software open-source, dall’interfaccia decisamente intuitiva, che permette al consumatore finale di cucire l’esperienza sulla propria pelle, rimappando ad esempio i tasti, scegliendo i vari effetti cromatici del LED RGB e molto altro ancora.

1 di 2

Il prodotto può essere utilizzato in tre modi differenti: con collegamento fisico tramite USB-C, bluetooth 5.0 oppure wireless 2.4GHz (sfruttando il dongle incluso in confezione). Una buona dose di versatilità che ne facilita indubbiamente l’utilizzo con molteplici dispositivi in commercio, è presente uno switch fisico (o meglio definito selettore) per selezionare la modalità di utilizzo, nel caso in cui foste interessati al collegamento via cavo, dovete sapere che il cavo ha una lunghezza di 1,5 metri.

1 di 3

In ultimo, essendo una tastiera da sfruttare anche in modalità wireless, non possiamo non citare la batteria interna, un componente da 3000mAh, che amplia di molto l’usabilità quotidiana, permettendo al consumatore di utilizzarla anche per settimane prima di dover ricorrere alla presa a muro. Sotto questo punto di vista dovete anche considerare un determinato margine di errore, dettato più che altro dal livello di luminosità e dalla modalità di utilizzo.

CIDOO ABM066 – conclusioni

In conclusione CIDOO ABM066 dimostra di essere un’ottima tastiera nella quotidianità, con switch silenziosi e fluidi nella scrittura, un profilo dei tasti confortevole, dimensioni del prodotto non elevate, versatilità nei metodi di connessione ed un peso ridotto che ne facilita il trasporto.

Ciò che non convince è il design della tastiera stessa, è vero essere più ergonomico delle altre, ma è talmente anomalo da non convincere la maggior parte degli utenti. In parallelo, il font degli stessi tasti è altrettanto particolare, forse troppo. Il prezzo, pari a 89 dollari sul sito ufficiale di Epomaker, lo riteniamo più che adeguato alla tipologia del prodotto stesso.