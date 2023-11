Alimentazione: come ringiovanire il cervello a livello biologico

L’alimentazione è uno dei tasselli importanti per la nostra saluti. Sostanzialmente tutti sanno che mangiare bene aiuta a mantenersi sani, ma è difficile riuscire a comprendere quanto è profonda questa connessione. Per esempio, con gli alimenti giusti è possibile ringiovanire proprio a livello biologico il cervello. Secondo un nuovo studio infatti, con una dieta ricca di verdure, frutti di mare e cereali integrali è possibile rallentare l’invecchiamento di nove mesi nel giro di neanche due anni.

Semplicemente, a diversi volontari è stata data una dieta da seguire per una durata di 18 mesi con gli alimenti sopracitati come caratteristica principale. Anche se a livello di peso risulta esserci una riduzione di poco, o addirittura nulla, l’invecchiamento del cervello era diminuito. Delle 102 persone prese in considerazione, un’analisi delle capacità cognitive ha dimostrato che questa alimentazione funziona.

Alimentazione ed età cerebrale

Le parole dei ricercatori: “Il nostro studio evidenzia l’importanza di uno stile di vita sano, compreso un minor consumo di alimenti trasformati, dolci e bevande, nel mantenimento della salute del cervello. Abbiamo messo in luce chiare discrepanze su chi trae i benefici per la salute da una dieta ricca di prodotti mediterranei.”

A livello più specifico, i partecipanti che hanno seguito questo alimentazione hanno perso 2,3 chilogrammi di peso. Non tanto, ma in realtà in media ogni 1% di peso corporeo perso il cervello sembra ringiovanire di circa 9 mesi, o comunque rallenta l’invecchiamento. Detto questo, lo studio non chiarisce se questo rallentamento si traduce in funzioni cerebrali migliori. Alcuni indizi ci sono, come il miglioramento della memoria, ma è un argomento complesso.