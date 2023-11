Burro: come scegliere il migliore per la nostra salute

Il burro è un alimento base nella maggior parte delle cucine di tutto il mondo ed un ingrediente essenziale in molte ricette. Sappiamo però che il suo consumo eccessivo può portare ad aumento di peso e altri problemi di salute, in quanto ricco di grassi saturi. Ciò non significa che dobbiamo completamente eliminare completamente il burro dalla nostra dieta, basta consumarlo con moderazione, è scegliere il tipo giusto.

Ma qual è dunque il tipo migliore per la nostra salute? Secondo la nutrizionista certificata Heather Dyc, è preferibile scegliere burro biologico, realizzato con latte proveniente da mucche nutrite con erba o allevate al pascolo.

I rischi per la salute e la linea

Come spiega Dyc, il burro normale è “composto principalmente da grassi del latte, circa l’80% per l’esattezza. È anche ricco di calorie. Una porzione da un cucchiaio contiene 100 calorie, 12 grammi di grassi e 7 grammi di grassi saturi”.

Oltre a tutti quei grassi e calorie, ha anche un basso valore nutrizionale. Entrambi questi fattori potrebbero influenzare la capacità di perdere peso. “Il burro è anche un prodotto lattiero-caseario, che tende ad essere difficile da digerire e altamente infiammatorio per alcune persone. A parte le calorie che ottieni dai grassi, il burro non contiene fibre, antiossidanti o altri composti bioattivi“.

Burro biologico, con latte proveniente da mucche nutrite ad erba o allevate al pascolo

Il burro biologico, realizzato con latte proveniente da mucche nutrite con erba o allevate al pascolo potrebbe ridurre i problemi legati al consumo di burro. Questo tipo di burro infatti presenta un contenuto maggiore in acidi grassi omega-3 e meno grasso saturato. Tutto grazie all’alimentazione “sana” delle mucche che producono il latte da cui viene realizzato. Generalmente inoltre, quello biologico è privo di antibiotici, ormoni e altri additivi che non vuoi nel tuo cibo.

Se proprio non possiamo farne a meno in certe occasioni ed in certe ricette, anche se un po’ di margarina o di burro normale ogni tanto qua non danneggeranno la nostra salute, è meglio scegliere quello biologico prodotto da latte proveniente da mucche allevate al pascolo o nutrite ad erba.

Ma anche i questo caso, come per qualsiasi altro alimento, il consumo eccessivo anche di questo tipo di burro può essere dannoso per la linea e per la nostra salute. La chiave per una sana perdita di peso e per una buona salute è mantenere una dieta equilibrata e seguire costantemente abitudini intelligenti, consumando una varietà di cibi diversi e di stagione.

Foto di rodeopix da Pixabay