Apple pronta a lanciare una nuova applicazione per le password con iOS 18?

iOS 18 è indubbiamente l’aggiornamento di sistema più atteso degli ultimi anni, una versione che, dati alla mano, dovrebbe rivoluzionare completamente il sistema operativo, con l’introduzione dell’intelligenza artificiale e, si spera, anche tante altre novità.

Tra le notizie che sono trapelate nel periodo, spicca anche la possibile introduzione di una nuova applicazione per le password, il suo nome dovrebbe essere “Passwords”, e, stando a quanto raccolto online, dovrebbe aiutare gli utenti nella gestione delle password di accesso ai vari servizi online.

Cosa cambia rispetto al normale portachiavi di iCloud che vediamo oggi? come molti di voi sapranno, con la soluzione attuale è possibile sincronizzare le password e gli accessi tra i vari dispositivi Apple, e solo con gli stessi. Ecco, con Passwords tale condivisione dovrebbe venire estesa anche al sistema operativo Android, oppure semplicemente a Windows.

Apple pronta a lanciare Passwords?

Al momento non abbiamo altre notizie da segnalare, se non il probabile debutto dalla stagione autunnale, esattamente assieme a iOS 18, iPadOS 18 o macOS 15, che dovrebbero risultare disponibili per il pubblico quasi assieme alla suddetta funzione/app. Secondo alcuni utenti, Passwords dovrebbe permettere il salvataggio anche di carte di credito o simili, esattamente come vediamo con OneSafe, ma tale aggiunta è da prendere decisamente con le pinze, proprio perché non abbiamo la certezza di assistere ad un importante upgrade di questo tipo.

Molto utile, secondo Bloomberg, la possibilità di compilare in automatico i campi di Nome Utente e Password, o ancora meglio di poter creare codici OTP.