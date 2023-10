Banane: tutto quello che c’è da sapere per la nostra salute

Le banane sono uno tra i frutti più popolari. Un po’ per il loro gusto, un po’ per la loro consistenza, questo frutto, versatile e adatto a diverse gustose preparazioni, è apprezzato da adulti e bambini. Ma quali sono i suoi valori nutrizionali, ed i vantaggi e gli svantaggi legati al suo consumo? Inoltre con quale frequenza possiamo gustare questo dolce frutto?

I benefici del consumo di banane

I principali benefici legati al consumo di banane riguardano il loro apporto energetico ed il loro contenuto di nutrienti. Le banane sono infatti ricche di nutrienti essenziali come potassio, vitamina C, vitamina B6, fibre alimentari e magnesio.

Inoltre gli zuccheri naturali nelle banane, tra cui fruttosio, glucosio e saccarosio, forniscono un apporto energetico rapido e prolungato, rendendole un’ottima opzione per uno spuntino. Le banane possono anche aiutare a sostenere la salute del cuore e dell’intestino grazie al loro contenuto di potassio e fibre.

Controindicazioni: lo zucchero

Ma ci sono anche degli svantaggi legati al consumo di banane. Questo frutto è infatti ricco di zucchero. Anche se si tratta di zuccheri naturali, l’eccessivo consumo di zucchero può essere un problema, soprattutto se si è diabetici o se si sta seguendo un percorso per la perdita di peso.

Sebbene il contenuto di zucchero nella frutta sia naturale e sia certamente da preferire ai prodotti con zucchero aggiunto artificialmente, le banane hanno più calorie e un maggiore contenuto di zucchero rispetto ad altri frutti, come ad esempio i frutti di bosco.

Va aggiunto anche che chi soffre di disturbi digestivi può avere difficoltà a digerire gli zuccheri contenuti nella banana. A tal proposito è meglio saper che più la banana è scura e presenta macchie marroni sulla buccia, più è matura e aumenta il contenuto di zucchero.

Si possono mangiare banane tutti i gironi?

Non vi sono particolari controindicazioni nel consumo giornaliero di banane in generale. Ma ciò non toglie che vadano presi alcuni accorgimenti. Le banane devono infatti essere consumate in porzioni ragionevoli e vanno abbinate a cibi ricchi di fibre come le verdure oppure a proteine sane o grassi di origine vegetale. In questo modo potremo aumentare il senso di sazietà e diluire la concentrazione di zuccheri.

Anche l’American Heart Association raccomanda di non esagerare con il consumo di banane e non eccedere oltre il singolo frutto. Nonostante infatti questo frutto contenga molti nutrienti meravigliosi, bisogna tener conto, soprattutto in certi casi, del contenuto di zucchero e di potassio di questo frutto.

Foto di 4924546 da Pixabay