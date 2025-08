Caldo e freddo attivano vie cerebrali distinte: la scoperta che cambia la comprensione del tatto

La percezione del caldo e del freddo è una delle sensazioni più comuni e immediate che sperimentiamo ogni giorno, ma solo di recente la scienza ha scoperto quanto sia sofisticato il modo in cui il nostro cervello interpreta questi stimoli. Un nuovo studio neuroscientifico ha infatti dimostrato che le temperature calde e fredde non seguono un percorso unico, ma prendono “strade diverse” verso il cervello.

Fino ad oggi si pensava che le sensazioni termiche fossero processate insieme al tatto attraverso un sistema sensoriale unificato. Ma grazie a tecniche di imaging cerebrale avanzato e studi su modelli animali, i ricercatori hanno scoperto che caldo e freddo sono trasmessi da neuroni distinti e processati in regioni cerebrali separate.

Caldo e freddo viaggiano su vie diverse nel cervello: cosa cambia per la scienza

Nel dettaglio, lo studio ha identificato specifiche popolazioni di neuroni sensoriali nella pelle che si attivano selettivamente in risposta a temperature alte o basse. Questi neuroni inviano segnali attraverso vie spinali diverse, che poi raggiungono aree corticali dedicate, smentendo l’idea di una “mappa termica” condivisa nel cervello.

In particolare, il freddo sembra attivare zone del cervello associate alla percezione del dolore e alla regolazione corporea, mentre il caldo stimola circuiti coinvolti nel benessere e nella reattività. Questo potrebbe spiegare perché, a livello emotivo, reagiamo in modo tanto diverso a un tocco gelido rispetto a uno caldo.

La scoperta ha implicazioni importanti non solo per la neuroscienza di base, ma anche per la medicina. Potrebbe portare allo sviluppo di terapie mirate per persone che soffrono di neuropatie, in cui la percezione del caldo o del freddo è alterata, oppure per pazienti che sperimentano dolori cronici legati a squilibri nella sensibilità termica.

Quanto il nostro cervello sia più complesso e specializzato

Gli scienziati ritengono anche che questa differenziazione sia evolutivamente vantaggiosa: distinguere in modo netto il caldo e il freddo potrebbe aver aiutato i nostri antenati a rispondere più rapidamente a pericoli ambientali, come un fuoco acceso o un ghiaccio improvviso.

Infine, comprendere meglio come il cervello separa le informazioni sensoriali apre nuove prospettive nella creazione di protesi avanzate, capaci non solo di restituire il tatto, ma anche di replicare accuratamente la sensazione di temperatura, migliorando la qualità della vita di milioni di persone.

Questa ricerca cambia radicalmente il modo in cui pensiamo al senso del tatto e dimostra, ancora una volta, quanto il nostro cervello sia più complesso e specializzato di quanto immaginiamo.

Foto di Lanju Fotografie su Unsplash