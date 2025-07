Cancro: i possibili effetti delle bevande energetiche

Le bevande energetiche sono un prodotto ormai completamente sdoganato, usato in tutto il mondo con giri d’affari di miliardi e miliardi. Se da un lato sono usate da tutte le generazioni, i più giovani sono quelli che ne sfruttano di più e tra gli sportivi. Ce n’è per tutti i gusti, alcuni fatti apposta per attirare certe fasce. Ma oltre a coloranti artificiali e zuccheri, quali sostanze ci sono e che rischi si trascinano dietro. Secondo nuovi studi, si può anche parlare di cancro.

La sostanza più incriminata è la taurina, la sostanza di fatto alla base delle bevande energetiche. Secondo uno studio pubblicato nei mesi precedenti, avrebbe la capacità di far progredire la leucemia, una forma di cancro che colpisce il sangue. Nello specifico, sembrano in grado di utilizzare la taurina come fonte energetica per crescere e proliferare.

L’effetto degli energy drink sul cancro

La taurina non è in sé una sostanza misteriosa, ma viene assunta nell’organismo in certe quantità con una normale dieta. Il corpo quindi è già abituato a assorbirla, ma se ne assume di più del dovuto, l’organismo deve in qualche modo eliminarla.

Le parole degli esperti: “Consumare più bevande ad alto contenuto di taurina al giorno o assumere integratori di taurina (senza previa consultazione di un medico) in aggiunta a una dieta ricca di taurina potrebbe non essere saggio, soprattutto se la ricerca futura confermerà i legami tra taurina e progressione del cancro. In caso di patologie preesistenti o di una storia familiare di cancro, è sempre meglio consultare un medico prima di ricorrere all’integrazione di taurina o al consumo di bevande energetiche.”