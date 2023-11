Cefalea a Grappolo: sintomi, cause e terapia

La cefalea a grappolo, conosciuta anche come emicrania a grappolo, è una forma di mal di testa altamente debilitante caratterizzata da dolori estremamente intensi che si presentano in episodi, noti come “grappoli”. Questa condizione colpisce circa l’1% della popolazione e si manifesta più comunemente nei maschi. È una condizione caratterizzata da un intenso dolore unilaterale alla testa, cioè localizzato su un solo lato del capo. Gli attacchi dolorosi associati a questa forma di cefalea primaria si verificano regolarmente, con carattere periodico.

I singoli episodi di cefalea a grappolo possono durare da 15 minuti a tre ore; il disturbo si può manifestare con una crisi ogni due giorni o con più attacchi nell’arco delle ventiquattr’ore. È meno diffusa rispetto alla cefalea di tipo tensivo e all’emicrania, ma rappresenta comunque la terza tipologia più comune di cefalea primaria. Come abbiamo già detto sono maggiormente predisposti gli uomini, ma non è chiaro se la predisposizione genetica svolga un ruolo importante nella sua comparsa.

Cefalea a grappolo, cos’è questa condizione e quali sono i sintomi?

I sintomi della cefalea a grappolo possono essere straordinariamente debilitanti. Il dolore è spesso descritto come “acuto” o “bruciante” ed è localizzato principalmente intorno all’occhio o alla tempia. Questi episodi possono durare dai 15 minuti a diverse ore e possono ripetersi più volte al giorno, per settimane o mesi. Spesso vengono accompagnati da occhi rossi, lacrimazione e congestione nasale. Alcune persone possono anche sperimentare agitazione, inquietudine e difficoltà a rimanere seduti durante un attacco. Le cause di questa condizione non sono del tutto chiare. Tuttavia, alcuni studi suggeriscono che possa essere correlata a cambiamenti nei livelli di serotonina, una sostanza chimica del cervello che regola l’umore e il sonno. Alcuni fattori scatenanti noti includono il consumo di alcol, fumo di sigaretta e l’ingestione di cibi ricchi di nitrati.

Sebbene la cefalea a grappolo possa colpire chiunque, alcuni individui sono più inclini a svilupparla. Ad esempio, i maschi sono statisticamente più a rischio rispetto alle femmine. Inoltre, questa condizione tende a comparire più comunemente tra i 20 e i 40 anni. Alcuni studi indicano anche una possibile predisposizione genetica. La diagnosi è solitamente basata sull’anamnesi dettagliata del paziente e sull’esclusione di altre possibili cause di mal di testa. A volte, possono essere richiesti esami diagnostici come una risonanza magnetica o una tomografia computerizzata per escludere altre condizioni mediche.

La gestione della cefalea a grappolo può essere complessa e richiede spesso un approccio multidisciplinare. Trattamenti comuni includono l’uso di farmaci per alleviare il dolore durante gli attacchi e prevenirne la ricorrenza. Alcuni pazienti possono beneficiare anche di terapie complementari come l’ossigenoterapia o la stimolazione del nervo occipitale. In casi gravi o refrattari alla terapia convenzionale, il medico potrebbe raccomandare interventi chirurgici o procedure invasive come la stimolazione del nervo vago. La cefalea a grappolo può essere incredibilmente debilitante, ma con una diagnosi tempestiva e un trattamento adeguato, molti pazienti riescono a gestire la condizione in modo efficace. Tuttavia, è fondamentale cercare supporto e consulenza medica per affrontare questa afflizione in modo ottimale. Con il giusto supporto medico e una terapia appropriata, molti pazienti possono trovare sollievo dai sintomi debilitanti che questa condizione può provocare.

Foto di Robin Higgins da Pixabay