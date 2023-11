Recensione CIDOO V87 – scocca metallica per la tastiera meccanica

CIDOO V87 è una tastiera meccanica con design retrò, in perfetto stile Epomaker, caratterizzata dalla presenza di una scocca metallica e dal formato TKL, tutto mantenendo la solita affidabilità e semplicità di utilizzo quotidiano. Scopriamola al meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Siete alla ricerca di una tastiera quasi indistruttibile? allora la CIDOO V87 fa al caso vostro, dispone di una scocca in alluminio molto curata, che ne impreziosisce sicuramente la resistenza nel tempo, andando però a perdere nel peso: ben 2,150kg. Un piccolo mattoncino che allo stesso tempo risulta essere mitigata nelle dimensioni, pronte a non superare i 400 x 145 x 35 millimetri complessivi.

Da un punto di vista puramente estetico abbiamo sicuramente apprezzato la cura dei dettagli e l’attenzione nella realizzazione del prodotto, lo stile retrò è piacevole, sebbene si perda su due aspetti: il LED RGB programmabile integrato appena sopra le frecce, e lo sportellino in alluminio magnetico sotto il quale viene posizionato il dongle USB. Per il resto non trova posto il classico display LCD visto su altri modelli, presente invece il potenziometro metallico (con finitura zigrinata per un grip migliore, da utilizzare per regolare il volume), anche se di relativamente piccole dimensioni.

La CIDOO V87 è una tastiera retroilluminata, i cui colori si vedono leggermente di più dei modelli recensiti in passato, risultando quindi facilmente utilizzabile ad esempio con poca luce. Nella parte posteriore sono posizionati quattro piedini in gomma, per un buon grip su qualsiasi superficie, manca la selezione dell’inclinazione (forse a causa del peso eccessivo).

Specifiche e Hardware

La CIDOO V87 è una tastiera hot-swappable NKRO, completamente metallica con 87 tasti, in formato TKL, ciò sta a significare che non è presente il tastierino numerico, fermandosi alle caratteristiche frecce direzionali, mantenendo inoltre tutti i tasti posizionati al di sopra della stessa. Sfortunatamente il layout ANSI limita l’accessibilità da parte del pubblico, ciò non toglie che si possano raggiungere discrete prestazioni generali.

La colorazione prevalente è il beige, con qualche accenno estroso come i tasti arancioni di ESC e Shift, oppure la barra spaziatrice in grigio (che ricorda in parte anche il blu). I keycap sono in PBT Dye-Sublimination, con profilo Cherry, ovvero hanno un’altezza relativamente bassa, risultando allo stesso tempo adatta sia per la digitazione in scrittura che il gaming vero e proprio (grazie anche al polling rate di 1000Hz). Sotto gli stessi tasti troviamo gli switch Quark Matte, meccanici a 5 pin, dotati di una corsa sufficiente, ma non isolati alla perfezione; il suono in digitazione è gradevole, anche se più intenso e ‘fastidioso’ di altri modelli, con la barra spaziatrice in grado di emetterne uno completamente diverso.

La CIDOO V87 può essere utilizzata al solito in 3 modi, sfruttando la connettività USB-A (inclusa in confezione), oppure il wireless con WiFi (tramite il dongle che trovate nello sportellino apposito) e bluetooth 5.0. A conti fatti la tastiera è compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, sia Android, che iOS, MacOS o Windows, fino ad un massimo di 5 device collegati in contemporanea, potendo poi effettuare lo switch tra gli stessi utilizzando l’apposita levetta posta nella parte posteriore a fianco della porta USB-C.

All’interno trova posto una batteria da 3000mAH, un quantitativo non eccessivamente elevato, che permette comunque di utilizzare la tastiera per quasi una settimana in orario lavorativo, ed ovviamente con connessione wireless. Rimuovendo la retroilluminazione, l’autonomia indubbiamente aumenta in modo proporzionale.

CIDOO V87 – conclusioni

In conclusione CIDOO V87 è una tastiera meccanica che non costa poco, su Amazon ad esempio la si può acquistare a 180 euro circa, ma che riesce a sopperire un prezzo elevato con buone prestazioni, un’estetica curata e indistruttibile, mantenendo il classico look retrò che contraddistingue le produzioni di Cidoo. Gli aspetti negativi? il layout ANSI, il prezzo indubbiamente elevato e piccole scelte estetiche non sempre azzeccate.