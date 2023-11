Uomo dell’Arkansas diventa oggetto del primo trapianto di occhi umani

Un uomo dell’Arkansas è diventato il primo al mondo a ricevere un trapianto di occhi umani completi, un passo storico verso il ripristino della vista per le persone che hanno perso un occhio a causa di lesioni o malattie.

Aaron James, 46 anni di Hot Springs, Arkansas, ha subito un grave incidente sul lavoro nel 2021 mentre lavorava come operatore di linee elettriche ad alta tensione. L’incidente ha causato la perdita del braccio sinistro di James e danni così estesi all’occhio sinistro e al viso che è stato necessario rimuoverlo.

James è stato selezionato per il trapianto dopo aver superato rigorosi criteri di idoneità. I medici hanno dovuto assicurarsi che il suo corpo fosse in grado di accettare il nuovo occhio e che non ci fossero rischi di rigetto.

Il trapianto è stato eseguito il 2 maggio 2023 da un team di chirurghi presso l’NYU Langone Health di New York City. L’intervento è durato 21 ore e ha coinvolto un team di oltre 140 medici e infermieri.

I chirurghi hanno rimosso l’occhio del donatore, un uomo di circa 30 anni, e l’hanno impiantato nell’orbita di James. Hanno anche utilizzato cellule staminali provenienti dal midollo osseo del donatore per aiutare a rigenerare il nervo ottico.

I medici hanno annunciato giovedì 9 novembre che l’occhio di James si sta riprendendo bene ed è straordinariamente sano. Non affermano ancora di aver ripristinato la vista, ma credono che questo successo sia un grande passo avanti verso tale obiettivo.

“Questo è un risultato straordinario che apre la strada a nuovi trattamenti per le persone che hanno perso la vista“, ha affermato Eduardo Rodriguez, direttore del dipartimento di chirurgia plastica Hansjörg Wyss dell’NYU Langone Health e responsabile dell’intervento. “Siamo entusiasti di vedere cosa riserva il futuro a questo paziente e a altri che potrebbero essere candidati a questo tipo di procedura“.

Il trapianto di occhi completi è una procedura complessa e rischiosa, ma ha il potenziale di offrire un’importante opportunità alle persone che hanno perso la vista. Il successo di questo intervento è un passo importante verso lo sviluppo di questa tecnica e la sua disponibilità a un numero maggiore di pazienti.

Implicazioni del trapianto di occhi umani

Il trapianto di occhi umani ha il potenziale di rivoluzionare il modo in cui viene trattata la perdita della vista. In particolare, potrebbe offrire un’alternativa ai trapianti di cornea, che sono attualmente l’opzione più comune per le persone con danni alla cornea.

I trapianti di cornea sono relativamente comuni e hanno un tasso di successo elevato. Tuttavia, non possono ripristinare la vista se il nervo ottico è danneggiato.

I trapianti di occhi umani, invece, potrebbero offrire una possibilità di ripristinare la vista anche se il nervo ottico è danneggiato. Ciò è dovuto al fatto che le cellule staminali utilizzate nell’intervento possono aiutare a rigenerare il nervo ottico.

Inoltre, i trapianti di occhi umani potrebbero essere un’opzione migliore per le persone che hanno subito danni gravi alla cornea o al bulbo oculare. In questi casi, i trapianti di cornea possono essere difficili o impossibili da eseguire.

Prospettive future

Il trapianto di occhi umani è ancora una procedura sperimentale, ma ha il potenziale di diventare un trattamento standard per la perdita della vista.

I medici stanno attualmente studiando il trapianto di occhi umani per determinare la sua sicurezza e efficacia a lungo termine. Se gli studi saranno positivi, questa procedura potrebbe diventare disponibile a un numero maggiore di pazienti nei prossimi anni.

Il trapianto di occhi umani è un passo storico verso il ripristino della vista per le persone che hanno perso un occhio a causa di lesioni o malattie. Questo intervento è un’importante opportunità per le persone che hanno perso la vista e potrebbe rivoluzionare il modo in cui viene trattata questa condizione.

