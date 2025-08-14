Cellule maschili vs femminili: stress, morte o sopravvivenza?

Quando cellule maschili e femminili vengono esposte allo stesso stress — per esempio ossidativo o infiammatorio — reagiscono in modo diverso fin dall’origine. Secondo uno studio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) italiano insieme all’Università di Bologna e al CNR, le cellule XY (maschili) tendono ad attivare il suicidio programmato (apoptosi), mentre quelle XX (femminili) mettono in moto meccanismi di autofagia, una strategia di sopravvivenza.

Morta o lotta per la sopravvivenza?

L’apoptosi è un processo controllato di autodistruzione cellulare, utile a rimuovere cellule danneggiate. Tuttavia, in cellule femminili si attiva l’autofagia, un processo che consente di degradare parti danneggiate della cellula e riciclarne i componenti per sopravvivere. Questa diversità suggerisce che la resistenza al danno cellulare non dipende solo da ormoni, ma anche da differenze genetiche e molecolari.

Oltre gli ormoni: ruolo dei microRNA e del cromosoma X

Le differenze non si limitano alla struttura XX vs XY. Alcuni microRNA, piccoli RNA regolatori, sono espressi in modo diverso tra i sessi, influenzando il destino delle cellule sotto stress. Le cellule femminili, con due cromosomi X, mantengono l’espressione di porzioni che sfuggono all’inattivazione, contribuendo al loro vantaggio nella resilienza.

Autofagia e apoptosi: risposte di genere al pericolo

Gli esperimenti su cellule endoteliali umane hanno confermato che, quando sottoposte a stress, le cellule maschili rilasciano proteine legate all’apoptosi e mostrano tassi più elevati di morte cellulare. Le femminili, invece, attivano processi metabolici e di autofagia, con una maggiore capacità di sopravvivenza.

Cosa significa per la salute umana?

Queste differenze cellulari spiegano in parte perché alcune malattie cardiovascolari, neurodegenerative o tumorali mostrano tassi o decorso differenti tra uomini e donne. Comprendere i meccanismi sottostanti può consentire lo sviluppo di terapie personalizzate, mirate differenzialmente a uomini e donne.

Grazie a questa ricerca italiana, emerge un ritratto nuovo della biologia umana: sotto stress, le cellule maschili scelgono spesso di morire, mentre quelle femminili combattono per sopravvivere. Una differenza fondamentale, inscritta nel codice genetico più che negli ormoni, che promette di cambiare l’approccio medico al trattamento di molte malattie.

