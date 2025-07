Ciclo troppo precoce o troppo tardivo? I segnali da non sottovalutare

L’età in cui una ragazza ha il primo ciclo mestruale, chiamato menarca, è un indicatore importante della salute riproduttiva e generale. In media, nelle società occidentali, il ciclo arriva tra i 10 e i 15 anni, ma quando si verifica troppo presto o troppo tardi potrebbe essere un segnale da non ignorare. Negli ultimi decenni, i medici hanno osservato un abbassamento dell’età media del menarca, ma i casi estremi restano comunque motivo di attenzione.

Avere il primo ciclo prima dei 10 anni rientra in quello che i medici definiscono “menarca precoce”. Questo fenomeno può essere legato a una pubertà anticipata, spesso influenzata da fattori genetici, ambientali o da un’esposizione anomala agli estrogeni. In alcuni casi, possono essere coinvolti anche problemi endocrini, obesità infantile o l’assunzione di sostanze che alterano l’equilibrio ormonale.

Ciclo mestruale e salute: cosa sapere se arriva troppo presto o troppo tardi

Anche il menarca tardivo, ovvero dopo i 15 anni, può nascondere problematiche importanti. Può indicare un ritardo nello sviluppo puberale dovuto a disturbi ormonali, malnutrizione, attività fisica eccessiva (come nelle atlete adolescenti) o condizioni mediche come la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) o disfunzioni tiroidee. In alcuni casi può essere spia di anomalie genetiche o cromosomiche.

Gli studi scientifici hanno evidenziato che un ciclo troppo precoce può aumentare il rischio di sviluppare nel tempo alcune malattie croniche, tra cui il diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e certi tipi di tumore, come il carcinoma mammario. Questo perché una lunga esposizione agli ormoni estrogeni sembra influenzare il metabolismo e la crescita cellulare.

Dall’altro lato, il menarca tardivo può portare a fragilità ossea, problemi di fertilità o irregolarità mestruali persistenti. Inoltre, può riflettere uno stato di salute generale compromesso o essere il sintomo di disturbi metabolici non ancora diagnosticati. È quindi fondamentale approfondire le cause, soprattutto se il ciclo tarda ad arrivare senza una motivazione apparente.

Anche lo stile di vita gioca un ruolo importante

Cosa fare, dunque, se si è avuto il primo ciclo molto presto o molto tardi? La prima cosa è parlarne con il proprio medico o ginecologo di fiducia. Un’anamnesi accurata e, se necessario, alcuni esami ormonali possono aiutare a individuare eventuali squilibri e a prevenire complicazioni future.

Anche lo stile di vita gioca un ruolo importante. Mantenere un peso adeguato, seguire un’alimentazione equilibrata e fare attività fisica moderata può aiutare a regolare il ciclo mestruale e a prevenire i disturbi collegati. È utile inoltre ridurre l’esposizione agli interferenti endocrini, presenti ad esempio in alcuni cosmetici o nella plastica.

Infine, è importante ricordare che ogni corpo ha i suoi tempi, ma quando si riscontrano anomalie nei ritmi naturali dello sviluppo, è sempre meglio affidarsi a un professionista. Prevenzione, ascolto del proprio corpo e controlli regolari sono le chiavi per una salute femminile consapevole e duratura.

Foto di Silvia da Pixabay