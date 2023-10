Coccodrilli: il particolare effetto del suono degli elicotteri sugli animali

Di recente è stato visto un fenomeno molto particolare che ha interessato una colonia di coccodrilli in Australia e il volo di un elicottero a bassa quota. Il rumore prodotto da quest’ultimo, o meglio delle pale del suddetto, ha innescato qualcosa negli animali. Non si parla di un semplice fastidio, ma sono entrati in una frenesia sessuale. Il rumore sembra aver innescato gli effetti dell’inizio della stagione dell’accoppiamento per questi rettili.

Al momento non è chiaro quale sia l’effettivo collegamento tra questo rumore e il comportamento dei coccodrilli. La prima ipotesi è che hanno scambiato il suono per quello di un temporale causando l’inizio di questo comportamento. I mesi dell’accoppiamento sono ottobre e novembre e in questo periodo proprio i temporali sono abbastanza comuni quindi un suono simili ha fatto scattare un comportamento naturale.

La frenesia dei coccodrilli

Le parole degli esperti e testimoni dell’evento: “Tutti i grandi maschi si sono alzati, hanno ruggito e urlato al cielo, e poi, dopo che gli elicotteri se ne sono andati, si sono accoppiati come matti. Di solito, l’accoppiamento è una cosa stagionale perché [i coccodrilli] vogliono coincidere con il momento migliore per deporre le uova in una tana o in un nido.”

Un’altra ipotesi è che hanno scambiato il suolo delle eliche per il rumore prodotto da altri coccodrilli maschi, più nello specifico colpi di coda, suggerendo agli esemplari che di fatto era iniziato il momento di procreare. In questi casi le femmine poi deporrebbero le uova settimane dopo la stagione delle piogge così da avere le suddette all’asciutto.