Nuovo record per Maglev, il treno ad alta velocità cinese: è il più veloce al mondo e potrebbe superare la velocità di un aereo

Non capita spesso che un treno possa portarti a destinazione tanto velocemente quanto un volo. Ma il nuovo treno Maglev ad alta velocità della Cina potrebbe riuscirci. Durante un recente test, il treno ha raggiunto velocità record di 281 miglia all’ora, diventando il treno più veloce al mondo. Una volta completato, gli ingegneri sperano che il Maglev possa raggiungere i 621 mph (molto più veloce dei voli commerciali, che viaggiano a una media di 545 mph a 574 mph).

Il Maglev utilizza la “levitazione magnetica” per scivolare efficacemente nell’aria, eliminando l’attrito e l’inquinamento acustico consentendo ai treni di viaggiare a velocità più elevate. Per farlo, utilizza magneti superconduttori in un tubo a bassa pressione. I magneti superconduttori sono elettromagneti raffreddati a temperature estreme, che rafforzano il campo magnetico.

I magneti superconduttori sul treno interagiscono con il metallo sulle pareti del tubo per far levitare e spingere il treno in avanti, creando un cuscinetto d’aria tra il treno e la pista.

La Cina ha già un treno Maglev in funzione a Shanghai, che collega l’aeroporto di Pudong con la stazione di Longyang Road nel centro della città. Il percorso di 19 miglia richiede circa sette minuti. La Cina ha in programma di espandere la sua tecnologia Maglev sulle ferrovie di tutto il Paese per facilitare i viaggi tra le grandi città e le aree rurali. Questo obiettivo fa parte del China Railway 450 Technology Innovation Project, inserito nel quattordicesimo piano quinquennale del paese tra il 2021 e il 2025.

Facilitando una maggiore connettività in tutto il paese, il progetto CR450 ridurrà i tempi e i costi di viaggio per la vasta popolazione cinese, contribuendo anche a ridurre le emissioni di inquinamento atmosferico causate dai trasporti.

Al momento, le emissioni del settore dei trasporti in Cina stanno aumentando. Il numero di automobili passeggeri è aumentato di 12 volte tra il 2005 e il 2020, passando da 19 milioni a 239 milioni. Nel 2018, il Paese era responsabile del 11% delle emissioni di inquinamento atmosferico legate ai trasporti nel mondo (secondo solo agli Stati Uniti).

La decarbonizzazione del settore dei trasporti in Cina svolgerà un ruolo chiave nei piani della nazione di far raggiungere il picco delle emissioni di carbonio entro il 2030 e di diventare un paese a emissioni zero entro il 2060.

I treni Maglev non generano emissioni dirette e hanno il vantaggio aggiunto di non interrompere il paesaggio. A differenza delle autostrade e delle tradizionali ferrovie, gli animali possono attraversare in sicurezza sotto le ferrovie Maglev. Il super-veloce treno cinese potrebbe essere operativo tra tre e dieci anni.