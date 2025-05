Ti ho segnalato per sbaglio: occhio al messaggio truffa

Una nuova truffa social si sta diffondendo negli ultimi giorni. Un messaggio, apparentemente inviato da un vostro contatto vi fa credere di essere stati segnalati per sbaglio e che è necessario contattare il supporto utenti per risolvere il tutto. Prima di farvi prendere dal panico, assicuratevi di chi vi sta scrivendo. Quello che avete davanti potrebbe essere un tentativo di truffa. Ecco tutti i dettagli.

Le truffe social sono tra quelle più difficili da riconoscere. Forti del fatto che molto spesso i messaggi arrivano da contatti che pensiamo di conoscere, i malintenzionati ingannano giornalmente migliaia di persone. Reagire in tempo è fondamentale per perdere dati e soldi.

Come riconoscere la nuova truffa

La truffa si sta diffondendo su tutti i principali social, da X a Instagram. Vi arriva un messaggio privato da parte di un vostro follower. Il testo può leggermente variare, ma solitamente ciò che c’è scritto è “Hey, mi sono accorto di averti segnalato per sbaglio. Qualcuno con il nome simile al tuo era sospetto e per sbaglio ho cliccato sul tuo nome. Ho inviato un’e-mail al supporto per rimediare e questa è stata la risposta“. Al messaggio viene allegata una foto di un finto report dove si incita l’utente a contattare telefonicamente il supporto clienti su WhatsApp. Se si avvia la chat, ci si interfaccia con un malintenzionato che farà di tutto per cercare di estrapolare dati sensibili.

La cosa fondamentale è non rispondere a questo tipo di messaggi, anche se arrivano da account conosciuti. Molto probabilmente, infatti, il loro account è stato hackerato e quindi non sono davvero loro che mandano i messaggi. Se avete avviato la chat con il finto supporto è molto importante non comunicare nessun dato personale e bloccare il contatto il prima possibile. Solo in questo modo si ha la certezza di non essere più infastiditi. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.