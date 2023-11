Cometa del Diavolo: si colora di verde dopo l’eruzione vulcanica

Nel vasto e misterioso spazio cosmico, un evento unico sta attirando l’attenzione degli astronomi di tutto il mondo. La “Cometa del Diavolo“, così chiamata per le sue iconiche corna che la rendono sinistra e minacciosa, ha subito una trasformazione sorprendente dopo l’ultima eruzione vulcanica. Le corna, una caratteristica distintiva della cometa, sono scomparse, sostituite da un solo brillante verde che ha catturato l’immaginazione di chiunque si affacci verso il cielo notturno.

La cometa 12P è una cometa criovulcanica, o vulcano freddo, costituita da un guscio ghiacciato, o nucleo, pieno di ghiaccio e gas. Quando la cometa assorbe abbastanza radiazione solare, le sue viscere gelide, o criomagma, si surriscaldano. La pressione aumenta all’interno del nucleo finché il guscio non si rompe e le viscere ghiacciate della cometa si riversano nello spazio. Dopo un’eruzione, la chioma della cometa si espande e fa apparire la cometa molto più luminosa agli astronomi poiché riflette i raggi del sole.

L’ultima eruzione vulcanica sulla cometa sembra essere stata il catalizzatore di questa straordinaria metamorfosi. Gli scienziati sono stupefatti dalla scomparsa delle corna, precedentemente ritenute una peculiarità della cometa. L’eruzione vulcanica potrebbe aver alterato la composizione chimica della sua atmosfera, creando una nuvola di particelle verdi che ora circonda la cometa e produrre l’effetto luminoso che vediamo dalla Terra. L’aspetto attuale della “Cometa del Diavolo” è una visione spettacolare. L’alone verde, alimentato dalle particelle rilasciate durante l’eruzione vulcanica, crea un’aura eterea intorno alla cometa, trasformandola da una presenza temibile in uno spettacolo celeste affascinante. Gli astronomi stanno studiando con attenzione questa trasformazione unica per capire i meccanismi alla base di questo fenomeno.

Questa inaspettata metamorfosi offre agli scienziati un’opportunità unica di comprendere meglio la composizione delle comete e il loro comportamento in risposta agli eventi cosmici. L’eruzione vulcanica sulla “Cometa del Diavolo” potrebbe rivelare nuove informazioni sulla chimica delle comete e sulle interazioni tra il nucleo cometario e la sua atmosfera. Queste scoperte potrebbero avere ripercussioni significative nella comprensione delle origini del nostro sistema solare. L’evento ha attirato l’attenzione del pubblico, con appassionati di astronomia e semplici osservatori del cielo che si affollano per ammirare la trasformazione della “Cometa del Diavolo”. Osservatori amatoriali e professionisti stanno contribuendo con fotografie e dati per documentare questo fenomeno eccezionale, alimentando l’entusiasmo e la curiosità in tutto il mondo.

Gli astronomi stanno pianificando ulteriori osservazioni e analisi per comprendere appieno le ragioni dietro questa metamorfosi senza precedenti. L’evoluzione della “Cometa del Diavolo” continua ad essere monitorata da vicino, e i risultati delle ricerche potrebbero aprire nuove prospettive sulla natura delle comete e sulla loro dinamica in risposta agli eventi cosmici. La trasformazione della “Cometa del Diavolo” da una minacciosa presenza con corna a uno spettacolo celeste verde è un fenomeno cosmico straordinario che cattura l’immaginazione di tutti gli appassionati di astronomia. Mentre gli scienziati si affrettano a studiare questo evento senza precedenti, il pubblico rimane affascinato dalla bellezza e dalla complessità del nostro vasto universo, che continua a riservare sorprese uniche.

Immagine via Italiani.it