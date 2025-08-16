Search here...
Demenza felina: come il declino cognitivo dei gatti ricorda l’Alzheimer umano

By: Marco Inchingoli

La demenza felina, nota anche come sindrome da disfunzione cognitiva, è un disturbo neurologico che colpisce i gatti anziani e che, secondo i veterinari, presenta analogie sorprendenti con l’Alzheimer umano. Come nelle persone, la malattia compromette memoria, orientamento e comportamento, riducendo progressivamente la qualità della vita.

I sintomi possono manifestarsi in maniera graduale: il gatto può iniziare a dimenticare routine consolidate, apparire disorientato anche in ambienti familiari, vocalizzare senza motivo apparente o modificare le proprie abitudini di sonno e alimentazione. Questi segnali, spesso scambiati per “normale vecchiaia”, possono invece indicare un declino cognitivo.

Demenza felina: il sorprendente parallelo con l’Alzheimer umano

Dal punto di vista biologico, studi post-mortem su cervelli di gatti anziani hanno evidenziato la presenza di placche di beta-amiloide, la stessa proteina che si accumula nel cervello dei pazienti affetti da Alzheimer. Questo accumulo danneggia le connessioni neuronali, alterando la comunicazione tra le cellule nervose.

Altri meccanismi comuni includono lo stress ossidativo e l’infiammazione cronica, che contribuiscono al deterioramento cerebrale. La somiglianza nei processi patologici sta spingendo la comunità scientifica a considerare la demenza felina come un possibile modello di studio per comprendere meglio la malattia nell’uomo.

La diagnosi non è semplice: non esistono test specifici per confermare la demenza felina, ma il veterinario può basarsi su osservazione clinica, esclusione di altre malattie e valutazione dei cambiamenti comportamentali riportati dai proprietari.

Un intervento precoce può fare la differenza

Al momento non esiste una cura definitiva, ma è possibile rallentare la progressione dei sintomi con interventi mirati: dieta arricchita di antiossidanti e acidi grassi omega-3, stimolazione mentale attraverso giochi e interazione, e mantenimento di un ambiente domestico stabile e prevedibile.

I proprietari hanno un ruolo fondamentale nel garantire il benessere del gatto anziano, prestando attenzione ai segnali di cambiamento e consultando il veterinario ai primi dubbi. Un intervento precoce può fare la differenza nel mantenere più a lungo una buona qualità di vita.

La demenza felina non è solo una condizione veterinaria: rappresenta anche un promemoria di quanto gli animali possano condividere con noi, non solo la vita quotidiana, ma persino le stesse fragilità neurologiche. Comprendere queste somiglianze può aiutare sia nella ricerca scientifica che nel rafforzare il legame affettivo tra uomo e gatto.

Foto di Jill Schafer da Pixabay

Piume di pavone capaci di emettere luce laser: la scoperta
