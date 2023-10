A fine mese l’eclissi di Luna e altri eventi astronomici

Il mese di ottobre ha in serbo qualcosa di davvero spettacolare per gli appassionati del cielo notturno. Tra sciami di stelle cadenti e danze tra il nostro satellite ed i pianeti, è in arrivo anche una splendida eclissi di Luna. Ecco quali sono nel dettaglio gli eventi astronomici del mese di ottobre.

L’eclissi di Luna del 28 ottobre

All’inizio del mese non ci saranno molti eventi significativi, ma verso la fine di ottobre il cielo sarà ricco di sorprese. Nei primi giorni del mese la Luna sarà nella fase dell’ultimo quarto, precisamente il 6 ottobre. Ma, dopo la Luna Nuova, il satellite inizierà di nuovo a “crescere” piano piano, arrivando alla fase di Luna piena il 28 ottobre.

E proprio durante la Luna piena avrà luogo uno degli eventi astronomici più importanti dell’anno, ovvero l’eclissi di Luna che sarà visibile anche dal nostro Paese. Lo spettacolo dell’eclissi inizierà in tarda serata. A partire dalle 21:00 inizierà infatti la danza tra Sole, Terra e Luna che si concluderà con l’eclissi di Luna nel momento in cui l’ombra della Terra oscurerà il disco lunare.

Si tratterà però di un’eclissi parziale e sarà visibile in Europa, Italia compresa, e anche in Asia, Australia e Africa. Per godere al meglio dello spettacolo, si consiglia di allontanarsi dai centri urbani, alla ricerca di luoghi bui dove l’inquinamento luminoso sia ridotto al minimo, o se possibile del tutto nullo.

Congiunzioni astronomiche

Sempre la Luna sarà protagonista di diverse congiunzioni negli ultimi giorni del mese. Il primo il 24 ottobre, quando al tramonto il nostro satellite incontrerà Saturno nella costellazione dell’Acquario. Il 29 ottobre, invece, la Luna tornerà vicina a Giove e alle Pleiadi, così come lo sarà già il 2 ottobre.

Sciami di stelle cadenti

Ma Ottobre non sarà solo il mese della Luna. Nella seconda decade infatti pioveranno stelle cadenti. Il primo sciame meteoritico sarà quello delle Orionidi, uno dei più luminosi dell’anno, che inizierà a regalarci i primi avvistamenti già nella prima settimana di ottobre, ma che raggiungerà il massimo dell’attività dal 20 al 23 ottobre.

A fine mese è previsto invece l’arrivo delle Tauridi, che saranno però disturbate dalla Luna piena, anche se fortunatamente sarà visibile anche durante i primi giorni di novembre. A inizio mese invece il cielo sarà illuminato dal passaggio delle Draconidi, il cui picco massimo sarà raggiunto nella notte tra l’8 e il 9 ottobre.

Foto di Pexels da Pixabay