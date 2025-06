Farmaci per perdere peso e gravidanze indesiderate

Spesso e volentieri, per le nostre condizioni di salute, soprattutto più andiamo avanti negli anni, siamo costretti a prendere diversi farmaci contemporaneamente. Sembra appunto una cosa normale, ma diversi trattamenti potrebbero reagire in modo indesiderato con altri. Tra i vari effetti che possono scatenare c’è semplicemente l’annullamento dell’efficacia di questi. Apparentemente, sembrerebbe che alcuni farmaci pensati per perdere peso stia interagendo con i farmaci anticoncezionali con il risultato di avere diverse gravidanze non attese.

Si sta parlano dei bambini Ozempic, il primo tra i farmaci che ha sdoganato questo tipo di trattamenti quasi miracolosi quando si parla di perdita di peso, ma interessa anche altri come il Wegovy e il Mounjaro che si basano su principi diversi, rispettivamente semaglutide e tirzepatide. Per nel Regno Unito si sta parlando di 40 casi di gravidanza indesiderate.

Il rischio di gravidanze indesiderate dopo l’assunzione di farmaci contro l’appetito

Il motivo dietro all’aumento di questo tipo di rischio in realtà è molto semplice da spiegare. Farmaci che si basano sull’ormone naturale GLP-1, il semaglutide, diminuiscono l’appetito andando anche a ridurre la velocità con cui lo stomaco assorbe il cibo all’interno. Questo implica che anche le pillole anticonvenzionali prese per via orale vengono assorbite più lentamente diminuendo l’efficacia.

Se si parla dell’altra tipologia di farmaci invece, studi precedenti avevano sottolineato come avevano l’effetto indesiderato di ridurre alcune componenti dei delle pillole anticoncezionali nel flusso sanguigno andando quindi a renderle, come nel caso precedente, meno efficaci. In generale, entrambe le varianti possono causare vomito o diarrea che a loro volta fanno espellere prima il contraccettivo preso per via orale.