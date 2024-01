Funghi letali: le infezioni mortali sono raddoppiate

Ci sono diversi tipe di infezioni e tra di queste ci sono quelle fungine. Quest’ultime possono risultare particolare fastidiose in quanto difficili da combattere anche se non tutti risultano di fatto pericolose. Detto questo, nell’ultimo decennio i funghi come agente patogeno hanno raddoppiato i morti tanto che si parla di quasi 4 milioni di decessi all’anno; si parla della terza causa di morte non violenta con il 6,8% del totale.

Questo aumento è anche in parte dovuto al miglioramento delle diagnosi in tutto il mondo, ma allo stesso tempo si tratta in realtà di numeri più bassi della realtà dei fatti. Anche i paesi dove queste diagnosi vengono fatte grazie a processi per oliati, alcune tipologie di infezioni da funghi risultano passare sottotraccia, sempre a causa della loro complessità e a volte mancanza di sintomi immediati.

Le infezioni da funghi in aumento

Un altro problema delle infezioni da funghi sono la resistenza dei suddetti ai trattamenti disponibili. Gli antifungini, come nel caso degli antibiotici, stanno diventando sempre meno efficaci quando di contro, gli agenti patogeni, stanno diventando sempre più resistenti. In generale ci sono moltissimi tipi di infezioni e tutte nascondono delle insidie tanto che anche quelle più conosciute causano un numero elevato di morti.

Un’altra causa dell’aumento delle infezioni da funghi è il cambiamento climatico che sta rendono alcune zone del pianeta più adatte alla diffusione dei suddetti, caldo e umidità. Attualmente non esistono vaccini, ma l’evoluzione tecnologica in questo campo potrebbe riservarci qualche sorpresa nel futuro, ma al momento si tratta solo di speranze non supportate.