Perché i gatti escono di casa e non tornano più: una spiegazione scientifica

I gatti sono creature affascinanti e spesso misteriose, e ci sono varie teorie che cercano di spiegare perché alcuni di loro escono di casa e non tornano mai più. Un veterinario può aiutarci a comprendere meglio il comportamento felino. Secondo il veterinario Manel Manzano, la paura è una delle ragioni principali che spinge un gatto ad allontanarsi dalla sua abitazione. I gatti sono animali individualisti e cauti per natura, e di fronte a cambiamenti significativi nell’ambiente, potrebbero decidere di allontanarsi per sentirsi al sicuro.

Alcuni gatti, durante la stagione degli amori, seguono l’istinto naturale di cercare un partner e possono percorrere lunghe distanze alla ricerca di uno. La castrazione può essere un rimedio efficace per evitare che il gatto cerchi un compagno in modo eccessivo. In alternativa, gli esperti raccomandano di mantenere porte e finestre chiuse durante questo periodo.

La territorialità è un altro aspetto importante del comportamento felino. Se un gatto si trova in una nuova casa o ha subito un trasloco, potrebbe desiderare di tornare nel suo territorio precedente. Questo è un rischio associato ai cambiamenti nell’ambiente di vita dei gatti, e mentre gli umani tendono ad adattarsi rapidamente a nuovi luoghi, i gatti possono sentirsi legati ai loro territori precedenti.

Inoltre, i gatti possono legarsi a luoghi o oggetti della loro vita passata. Se i loro bisogni emotivi e fisici vengono trascurati, potrebbero cercare altrove un luogo in cui sentirsi amati e protetti. Gli studi comportamentali hanno dimostrato che i gatti rispondono positivamente all’affetto e alle cure quotidiane, e questo può influenzare il loro comportamento.

Infine, è importante sottolineare che i gatti non abbandonano il loro ambiente quando stanno per morire, come talvolta si crede. I gatti non sono consapevoli della loro mortalità, e quando si sentono male, possono ritirarsi in un luogo appartato per cercare conforto.

Foto di Lara Baeriswyl su Unsplash