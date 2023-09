Google festeggia il su 25° anniversario con un doodle speciale

Google festeggia i suoi 25 anni con un doodle speciale. A partire da ieri infatti, la pagina di ricerca è accompagnata da una piccola animazione in cui le due “O” della parola Google sono sostituite dal numero 25 e in cui la scritta si trasforma passando attraverso tutti i loghi dell’azienda degli ultimi 25 anni, per poi tornare a quello attuale con il 25 al posto delle “O”.

25 anni di Google: un successo planetario

Sono dunque passati già 25 anni da quando Larry Page e Sergey Brin, studenti dell’Università di Stanford, svilupparono la teoria secondo cui un motore di ricerca basato sullo sfruttamento delle relazioni esistenti tra siti web avrebbe prodotto risultati migliori rispetto alle tecniche empiriche usate precedentemente e fondarono l’azienda il 27 settembre 1998.

Scelsero il nome Google ispirandosi alla parola “googol”, un termine coniato dal matematico statunitense Edward Kasner per definire un numero rappresentato da 1 seguito da 100 zeri, un’iperbole molto efficace per definire l’allora già consistente quantità di informazioni in rete, che necessitava di un metodo e di un sistema di ricerca efficace.

Convinti che le pagine citate con un maggior numero di link fossero le più importanti e meritevoli, decisero di approfondire la loro teoria all’interno dei loro studi e posero le basi per il motore di ricerca che ora è in assoluto tra i più popolari.

Il successo di Google crebbe nel gennaio 2004, quando fu annunciato l’affidamento a Morgan Stanley e Goldman Sachs Group della gestione dell’offerta pubblica iniziale, che ha raggiunto il primo giorno circa i 2 miliardi di dollari.

Il successivo balzo in avanti fu nell’ottobre del 2006, quando Google acquisì il portale per video amatoriali YouTube. Una scelta sicuramente azzeccata che nel 2019, ha portato all’azienda di Mountain View circa 15,5 miliardi di dollari e nel primo trimestre del 2020 la cifra record di 4,04 miliardi di dollari.

Il tetto dei 1000 miliardi

Nel secondo trimestre del 2011, l’azienda rilascia il suo primo sistema operativo open source, Google Chrome OS. Nell’agosto del 2015, viene dato l’annuncio di una nuova organizzazione societaria: Google entrò a far parte della holding Alphabet Inc., del quale lo stesso Page ricoprirà la carica di CEO.

Da allora Google si è consolidato come un vero colosso multimilionario. La home page di Google è il sito più visitato al mondo e in Italia l’anno scorso ha avuto circa 158 milioni di visite al mese.

Tra il 2020 ed il 2022 le azioni della società sono arrivate a sfiorare i 150 dollari secondo il sito investing.com e Google nel 2020 ha raggiunto il tetto dei 1000 miliardi di dollari di valore e attualmente ha un fatturato di 280.875 miliardi secondo quanto riportato dal sito tradingview.com.

Come scrive la stessa Google in un post sul suo blog ufficiale, “il Doodle di oggi celebra il 25° anno di vita di Google. E mentre qui a Google siamo orientati al futuro, i compleanni possono anche essere un momento per riflettere. Facciamo due passi nella memoria per scoprire come siamo nati 25 anni fa“.