I cani possono fiutare il morbo di Parkinson? La sorprendente scoperta della scienza

I cani non sono soltanto i migliori amici dell’uomo, ma anche straordinari alleati della medicina. Negli ultimi anni la scienza ha confermato che i cani possono rilevare alcune malattie attraverso l’olfatto, tra cui il diabete, il cancro e persino il morbo di Parkinson. Una capacità che apre scenari promettenti per la diagnosi precoce di questa malattia neurodegenerativa ancora difficile da individuare nelle sue fasi iniziali.

Il morbo di Parkinson è una patologia complessa che colpisce principalmente il sistema nervoso centrale, provocando tremori, rigidità muscolare e difficoltà nei movimenti. Ma i suoi effetti non si limitano al cervello: alterano anche il metabolismo, cambiando la composizione chimica del sudore e del sebo cutaneo. Queste modifiche producono un odore impercettibile per gli esseri umani, ma rilevabile dai cani grazie al loro olfatto ipersviluppato.

Diagnosi precoce del Parkinson: il naso dei cani più preciso della tecnologia

La scoperta del fiuto dei cani per il Parkinson si deve, in parte, al caso di Joy Milne, una donna scozzese che affermava di percepire un odore diverso sulla pelle del marito anni prima che ricevesse la diagnosi. Questo caso ha incuriosito i ricercatori, portandoli a studiare se un cambiamento reale nell’odore corporeo fosse legato alla malattia. Le analisi hanno confermato che il Parkinson altera la composizione del sebo, e da lì è nata l’idea di coinvolgere i cani addestrati.

Alcuni lavoratori nel Regno Unito e negli Stati Uniti stanno lavorando con cani da fiuto per insegnare loro a riconoscere il Parkinson annusando campioni di pelle, sudore o vestiti. I risultati preliminari sono sorprendenti: in alcuni studi, i cani hanno individuato la presenza della malattia con un’accuratezza superiore al 90%. Questa sensibilità potrebbe superare quella dei test medici tradizionali nelle prime fasi della malattia.

Il motivo di questa straordinaria capacità è legato ai composti organici volatili rilasciati dalla pelle dei pazienti. I cani riescono a percepire concentrazioni di molecole odorose nell’ordine di parti per trilione, una sensibilità olfattiva milioni di volte superiore a quella dell’uomo. Questa dote li rende dei veri e propri “biosensori viventi“, in grado di captare segnali chimici invisibili anche alla tecnologia più avanzata.

Rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità di vita dei pazienti

Nonostante i risultati incoraggianti, l’impiego dei cani per la diagnosi del Parkinson non è ancora una pratica clinica. La ricerca sta però contribuendo a sviluppare dispositivi elettronici, come i cosiddetti “nasi elettronici”, che imitano l’olfatto canino e potrebbero essere usati negli ospedali per una diagnosi più rapida e meno invasiva.

L’obiettivo futuro è riuscire a creare metodi affidabili e standardizzati per la diagnosi precoce, utilizzando sia il fiuto dei cani sia la tecnologia derivata da queste scoperte. Intervenire tempestivamente sul Parkinson significa rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità di vita dei pazienti.

La collaborazione tra medici, ricercatori e cani da fiuto rappresenta quindi una nuova frontiera della medicina preventiva. Questi animali, grazie al loro incredibile olfatto, non solo possono aiutare a salvare vite, ma stanno insegnando alla scienza come leggere segnali invisibili che il corpo umano emette molto prima che compaiano i sintomi più evidenti.

Foto di Rebecca Scholz da Pixabay