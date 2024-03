I mostri marini sono nostri cugini: una scoperta imbarazzante per la riunione di famiglia

La lampreda di mare, un animale preistorico con una ventosa dai denti aguzzi al posto della bocca, non è certo l’ospite più gradito a una riunione di famiglia. Eppure, un nuovo studio dello Stowers Institute for Medical Research rivela che questo “mostro marino” è in realtà nostro cugino, con una sorprendente similarità nello sviluppo del cervello.

Lo studio, pubblicato il 20 febbraio 2024 su Nature Communications, si concentra sul rombencefalo, la parte del cervello che controlla funzioni vitali come la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. I ricercatori hanno scoperto che il rombencefalo di lamprede di mare e esseri umani è costruito utilizzando strumenti molecolari e genetici straordinariamente simili.

“Questo studio è una finestra sul lontano passato e un modello per comprendere l’evoluzione della complessità”,

afferma il coautore Hugo Parker, Ph.D.

Le lamprede di mare, come altri vertebrati, hanno una spina dorsale e uno scheletro, ma mancano di una caratteristica fondamentale: la mascella. Questa differenza le rende modelli preziosi per comprendere l’evoluzione dei tratti vertebrati.

Lo studio ha identificato un segnale molecolare comune, l’acido retinoico (vitamina A), come parte del circuito genetico che guida la formazione del rombencefalo nelle lamprede di mare.

“Sorprendentemente, lo stesso circuito è presente anche negli esseri umani,”

afferma Alice Bedois, Ph.D., autrice principale dello studio.

“Ciò suggerisce che questi mostri marini e gli esseri umani sono molto più strettamente correlati di quanto si pensasse.”

La scoperta è importante perché dimostra che la formazione del rombencefalo è un processo conservato in tutti i vertebrati.

“Deriviamo tutti da un antenato comune,”

afferma Bedois.

“Le lamprede di mare ci hanno fornito un ulteriore indizio. Ora dobbiamo guardare ancora più indietro nel tempo dell’evoluzione per scoprire quando si sono evoluti per la prima volta i circuiti genetici che governano la formazione del rombencefalo.”

Lo studio è stato finanziato dal National Institute of Neurological Disorders and Stroke (premio: R35NS111564) del National Institutes of Health (NIH) e dal supporto istituzionale dello Stowers Institute for Medical Research.

Ph. credit Wikipedia