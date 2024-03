Hai vinto un Samsung Galaxy S24: attenzione all’e-mail truffa

A chi non piacerebbe ricevere in regalo uno smartphone di ultima generazione? In questi giorni sta girando un’e-mail promozionale di un concorso per vincere un nuovissimo Samsung Galaxy S24. Tutto ciò che bisogna fare per tentare la vincita è rispondere a qualche domanda. Bello, vero? Peccato che si tratti solamente di un tentativo di truffa.

Le truffe dei concorsi finti sono tra quelle che fanno più vittime sul web. Riconoscere come agiscono i malintenzionati è fondamentale per evitare di farsi rubare dati e soldi! In questo articolo, andiamo a spiegarvi come proteggersi da quella che è stata definita la truffa del “Samsung Galaxy S24 gratis”.

Truffa del samsung Galaxy S24 gratis: come proteggersi

Pare che il tranello si stia diffondendo sia sul web (annunci social e altro) che via e-mail. Nel caso di quest’ultima, l’oggetto è solitamente “Hai vinto un Samsung Galaxy S24“. Il testo, invece, è lo stesso che si ritrova sugli annunci truffa online: “Vorremmo invitarti a partecipare al nostro programma fedeltà GRATUITO con la possibilità di vincere! Per affermarlo, tutto ciò che devi fare è completare questo sondaggio sulle tue esperienze con Samsung“. Ovviamente, non manca il link che rimanda al sito dove svolgere il famoso sondaggio. In quest’ultimo, se si risponde alle poche domande, il sistema comunica alla vittima di aver vinto e richiede l’inserimento dei dati personali (compresi quelli della carta di credito) per riscattare il premio. Non c’è bisogno di dire che inserirli significa cadere nel tranello e farsi rubare soldi.

Riconoscere la truffa è davvero molto semplice. Basta infatti dare un occhio al messaggio per rendersi conto di come sia scritto in un italiano approssimativo. Se ciò non bastasse a far sorgere dubbi, anche l’indirizzo di posta elettronica dal quale arriva non risulta essere affiliato né a Samsung né ad aziende note. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata, quindi, si tratta al 100% di truffa. Il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.