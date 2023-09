Il riscaldamento globale: una minaccia per la nostra salute

Il cambiamento climatico è ormai una realtà innegabile che sta influenzando il nostro pianeta in molteplici modi. Questo articolo si concentra sull’analisi degli impatti devastanti del riscaldamento globale su diverse regioni del mondo, con particolare attenzione a come questo fenomeno stia minando la salute delle persone.

Incendi boschivi e il legame con il riscaldamento globale

Uno dei segni più evidenti del cambiamento climatico è rappresentato dagli incendi boschivi, che si sono fatti più frequenti e distruttivi. I venti che soffiano sulle città del Capo Orientale in Sud Africa, pur avendo il potenziale di generare energia, nelle giornate calde e secche possono invece alimentare le fiamme, dando vita a incendi che devastano savane e foreste secche, causando la distruzione di raccolti, pascoli, abitazioni e, purtroppo, perdite umane. Questi incendi boschivi creano veri e propri sistemi climatici, scatenando tempeste di fuoco con conseguenze devastanti.

L’incremento delle temperature e le sue ramificazioni

Il riscaldamento globale è strettamente legato all’aumento delle temperature in tutto il mondo. Negli ultimi mesi, l’Europa meridionale e l’Africa settentrionale hanno registrato temperature record e incendi furiosi, con conseguenze devastanti per la vita umana, l’ecosistema e l’ambiente. Si prevede che l’emisfero meridionale sia la prossima regione a fronteggiare tali sfide. L’eccezionale calura, più del fuoco stesso, è diventata la principale causa di morte a livello globale.

Impatto sulla salute umana

Le elevate temperature possono avere gravi conseguenze sulla salute delle persone, dando origine a colpi di calore, scompensi termici, infarti, ictus e altre patologie cardiovascolari. In Sud Africa, si prospetta un aumento delle ondate di calore, con il rischio di un numero crescente di decessi causati da queste temperature estreme.

In particolare, le persone che risiedono in aree informali e in edifici sovraffollati e mal conservati sono particolarmente vulnerabili allo stress da caldo. Inoltre, le città subiscono l’effetto dell'”isola di calore” urbana, generato dall’accumulo di calore nelle strade e negli edifici, mentre l’aumento dell’uso di sistemi di raffreddamento contribuisce alle emissioni di gas serra.

La sicurezza alimentare è in pericolo

Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia per la sicurezza alimentare globale. La ricorrente siccità colpisce l’agricoltura di sussistenza, il bestiame e le coltivazioni commerciali in Sud Africa. Questo ha suscitato preoccupazione per le strategie locali atte a fronteggiare l’insicurezza alimentare.

I soggetti più vulnerabili, tra cui neonati, bambini piccoli, donne in gravidanza e coloro che già vivono in povertà, sono i più colpiti dalla carenza di cibo e acqua. La dipendenza dall’agricoltura di sussistenza in molte regioni significa che raccolti scarsi e siccità, uniti all’aumento dei costi alimentari, avranno un impatto significativo sulla popolazione.

Scarsità d’acqua e il suo impatto sulla salute

La scarsità d’acqua è un altro grave rischio collegato al cambiamento climatico. Gli esseri umani necessitano di un’adeguata idratazione per la sopravvivenza, e l’unione tra l’aumento delle temperature e la carenza d’acqua accresce il rischio di insufficienza d’organo e decesso.

Inoltre, l’uso di acqua di scarsa qualità e contaminata incide sulla salute e l’igiene personale e domestica, con conseguente aumento delle infezioni intestinali. La presenza di batteri come il Vibrio cholerae, responsabile del colera, nelle risorse idriche di diversi paesi può comportare gravi disidratazioni se non si intervengono tempestivamente con misure preventive. L’incremento di casi di colera e altre malattie intestinali nel mondo è direttamente correlato all’aumento delle temperature e alla siccità.

Aumento delle malattie infettive

Il cambiamento climatico può influenzare anche la diffusione delle malattie infettive, soprattutto in Africa. Queste “malattie trascurate della povertà” comprendono malattie trasmesse da vettori virali e parassiti, come la febbre della Rift Valley, la malaria, la filariosi, la schistosomiasi, la dengue, la chikungunya e l’influenza, oltre ad arbovirus e vari agenti patogeni influenzali.

Variazioni nella temperatura e nei modelli di precipitazioni possono favorire la diffusione di tali malattie, con segnalazioni di zanzare che si spostano a quote più elevate e infettano persone precedentemente esenti da tali patologie.

La necessità urgente di agire

Quando nel 1988 è stato istituito il Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici, abbiamo avuto l’opportunità di fermare il cambiamento climatico e mitigare il riscaldamento globale. Tuttavia, globalizzazione, politiche nazionali e capitalismo globale hanno ostacolato questi sforzi, portandoci ora di fronte a una crisi ineluttabile. Benché la situazione sia critica, non significa che non possiamo fare nulla per fermare la distruzione del nostro pianeta.

È necessario un immediato e radicale cambiamento nell’approccio all’energia, nello stile di vita e nelle condizioni di vita di chi è maggiormente esposto ai devastanti effetti del riscaldamento globale. La consapevolezza e l’azione su scala su scala globale sono fondamentali per affrontare queste sfide e per attenuare gli impatti distruttivi del cambiamento climatico in Sud Africa e nel mondo. La responsabilità di proteggere il nostro pianeta e le generazioni future è un dovere che spetta a tutti noi.

Foto di Matt Palmer su Unsplash