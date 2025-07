Il trucco matematico per vincere alla lotteria (ma serve un patrimonio)

Vincere alla lotteria sembra un sogno irrealizzabile, ma la matematica ha dimostrato che esiste un modo infallibile per farlo. Tuttavia, c’è un grande ostacolo: servono milioni di euro e qualche amico ricco pronto a rischiare con te.

Questo metodo, spiegato dal matematico Jacob Aron su New Scientist, si basa su un principio di combinatoria, la branca della matematica che calcola quante combinazioni possibili esistono in un gioco d’azzardo come il Powerball americano.

Come funziona il metodo “infallibile”

La strategia è semplice nella teoria: comprare ogni possibile combinazione di biglietti, in modo da essere certi di avere almeno una volta la combinazione vincente.

Nel caso del Powerball, ad esempio, esistono 292.201.338 combinazioni. Con un costo di 2 dollari per biglietto, servono più di 584 milioni di dollari per comprare tutti i biglietti possibili.

Se il jackpot supera questa cifra, e nessun altro vince, puoi ottenere un ritorno. Ma sono condizioni rare e rischiose: tasse, jackpot condivisi e limiti tecnici possono vanificare l’investimento.

Quando questa strategia ha funzionato davvero

Il metodo è stato usato in passato, con risultati alterni. Voltaire, nel XVIII secolo, vinse più volte una lotteria francese “mal progettata” acquistando quasi tutti i biglietti disponibili insieme a un gruppo di investitori.

Nel 1992, in Irlanda, un sindacato acquistò l’80% delle combinazioni vincenti, vincendo il jackpot ma perdendo parte del capitale per via della concorrenza e dei premi condivisi. Tuttavia, grazie ai premi minori, riuscì comunque a chiudere in attivo.

Nel 2023, un gruppo in Texas riuscì a vincere 95 milioni di dollari utilizzando lo stesso schema, approfittando di una lotteria con troppe poche combinazioni e un premio sproporzionato.

Perché questo metodo oggi è quasi impossibile

La maggior parte delle lotterie moderne è ormai progettata per impedire simili exploit, aumentando il numero di combinazioni possibili e limitando l’acquisto massivo di biglietti.

Le autorità hanno imparato la lezione, ma esistono ancora lotterie “mal gestite” in cui, se hai fondi a sufficienza, puoi battere il sistema (almeno finché non lo aggiornano).

La morale: il rischio è enorme, ma il metodo è reale

Vincere alla lotteria con certezza è possibile, ma non è accessibile a tutti. Servono fondi ingenti, pianificazione logistica, e soprattutto una lotteria con le falle giuste.

In un mondo dove la fortuna regna sovrana, la matematica offre una piccola crepa nel sistema. Ma solo per chi può permettersi di tentare la sorte… in modo scientifico.

Foto di u_1nl4askhcx da Pixabay