Jony Ive abbandona Apple: raduna un team di élite per il nuovo hardware OpenAI

Nelle ultime notizie che fanno eco nell’ambiente tech, Tang Tan, il capo progettista di Apple per iPhone e Apple Watch, ha annunciato le sue dimissioni per unirsi a LoveFrom, la società di hardware fondata da Jony Ive. Questo spostamento strategico segue l’andamento della raccolta di un team di eccellenze provenienti da Apple da parte di Ive e Sam Altman, l’ex presidente di OpenAI. L’obiettivo dichiarato è la creazione di un dispositivo hardware all’avanguardia che opererà sul sofisticato software di intelligenza artificiale di OpenAI.

Tang Tan, figura chiave nella progettazione di prodotti iconici come l’iMac, l’iPhone e l’Apple Watch, assume ora la leadership dell’ingegneria hardware del progetto, come riferito da Bloomberg. La partnership tra Jony Ive e Tang Tan promette di portare una profonda esperienza nel design e nell’ingegneria a LoveFrom, il collettivo creativo che Ive e Altman stanno costruendo.

Ive, leggendario designer di Apple, ha passato oltre due decenni come capo progettista, plasmando prodotti iconici e definendo il carattere estetico dell’azienda. Ora, impegnato in un nuovo capitolo della sua carriera, lavora in tandem con Altman per sviluppare un componente hardware abilitato all’intelligenza artificiale. L’iniziativa, annunciata per la prima volta a settembre, ha già attirato oltre 20 ex dipendenti di Apple nel suo ambito.

Il progetto in corso è ancora avvolto nel mistero, e vede Ive e Altman in fase di concept e assunzione dei migliori talenti disponibili. Ciò che è certo è che il dispositivo sarà alimentato dal software di OpenAI, leader nell’intelligenza artificiale. Ive, noto per la sua attenzione alla semplicità nel design, sembra determinato a portare questa filosofia nel nuovo progetto.

L’uscita di Tang Tan segna l’ultimo di una serie di talenti che abbandonano Apple, che sta attualmente cercando di rafforzare la sua presenza nel campo dell’intelligenza artificiale. LoveFrom, descritta come un “collettivo creativo” su cui Ive e Altman stanno concentrando la loro energia, rimane avvolta nel mistero, ma l’entusiasmo intorno a questo nuovo progetto è palpabile. L’azienda ha già cercato un investimento multimiliardario, indicando ambizioni significative per il futuro.

Il sito web di LoveFrom rivela una filosofia aziendale “ossessionata dalle tradizioni della creazione e del fare”, con una chiusura enigmatica che recita “amore e furia“. Mentre l’industria attende con impazienza ulteriori dettagli sul progetto, la partnership tra Ive, Altman e Tan promette di essere una forza catalizzatrice nell’evoluzione dell’hardware e dell’intelligenza artificiale.

