I nuovi Apple Watch saranno incompatibili con gli attuali cinturini

Apple ha sempre prodotto cinturini per Apple Watch compatibili con tutte le versioni, compresa la prima lanciata nel 2015. Dopo anni di iconici e intercambiabili cinturini, il 2024 potrebbe essere l’anno della rottura. Secondo una fonte molto affidabile, Apple sarebbe pronta ad introdurre dei nuovi Apple Watch con cinturini completamente diversi e incompatibili con i modelli precedenti. Ecco i primi dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che si parla di nuovi cinturini per gli orologi della mela morsicata. Se però negli scorsi anni le novità hanno riguardato l’aspetto estetico e il materiale di produzione, quelli che dovrebbero arrivare nel 2024 avranno un meccanismo di attacco completamente differente.

Apple Watch: i nuovi cinturini potrebbero avere attacco magnetico

Il meccanismo di attacco degli attuali cinturini per Apple Watch occupa troppo spazio e l’azienda sta pensando da tempo a qualcosa che permetta di risparmiare tale spazio per rendere i dispositivi più sottili e confortevoli. A ragione di ciò, la nuova generazione di orologi smart di Cupertino porterà in campo un nuovo sistema di attacco magnetico che permetterà di raggiungere l’obiettivo prefissato. A confermare che l’arrivo di tali modelli avverrà con “la prossima generazione” è stato il leaker Kosutami, già noto per aver anticipato informazioni su accessori della mela morsicata.

Ricordiamo che Apple lancia nuovi modelli di Apple Watch ogni anno a settembre. Se le informazioni del leaker si rivelassero vere, allora, dovremmo veder arrivare i nuovi modelli con attacco magnetico, insieme ai nuovi cinturini, alla fine del 2024. Sarà davvero così? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com