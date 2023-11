Lavorazione CNC e industria manifatturiera: quali benefici?

L’avvento dell’Industria 4.0, ovvero quell’insieme di vedute che applicano l’intelligenza artificiale e l’interconnessione ai processi produttivi, sta portando a valorizzare alcune tecnologie che già esistevano, ma ora possono essere usate secondo altri schemi. La lavorazione CNC è una di queste: la massima precisione e la produzione in serie permette alle aziende di avere sempre piccoli o grandi pezzi per la catena di montaggio.

Il suo funzionamento è molto semplice: grazie a un meccanismo di riduzione del materiale grezzo, è possibile formare un oggetto sempre uguale in una grande varietà di materiali. Riducendo il margine d’errore e limitando le imperfezioni, sarai sicuro della qualità del prodotto finito. Ma quali sono, in sostanza i benefici della lavorazione CNC con il mercato 3DEXPERIENCE 3DS? Scopriamolo insieme.

Da non sottovalutare, in primo luogo, sono i benefici collegati alla possibilità di disporre, senza grosse interruzioni e senza necessità di variare la catena di produzione, di tutti i materiali di cui si ha bisogno e, soprattutto, dei pezzi di ricambio di cui possiamo aver bisogno. Normalmente le aziende potrebbero essere addirittura obbligate ad interrompere interi cicli produttivi per la mancanza di pezzi di ricambio ma grazie alle macchine a controllo numerico si potrebbe ridurre il rischio di interruzioni, ottimizzando la produttività e riducendo sensibilmente i costi.

Massima personalizzazione del progetto

Ogni lavorazione CNC inizia da un progetto CAD, ovvero un modello digitale tridimensionale sul quale potrai lavorare per modellare ogni parte del tuo prodotto finito. Potrai sia affidarti a progettisti specializzati, sia formare del personale interno all’azienda. Una volta che il modello digitale ha raggiunto la perfezione, potrai passarlo ai macchinari.

Questo processo ti permette di avere sempre e comunque materiali custom, senza il bisogno di adattare la catena di produzione a esigenze esterne. Potrai anche sperimentare e ottenere tutti i pezzi di ricambio di cui hai bisogno in pochissimo tempo.

Velocità e precisione

L’approvvigionamento dei pezzi è uno dei grandi problemi dell’industria manifatturiera. Vista la velocità di produzione e la precisione sempre garantita, non avrai mai di questi inconvenienti e, ovviamente, non dovrai rallentare la catena di produzione.

Le varie tecniche di lavorazione CNC permettono di modellare la maggior parte delle superfici, senza per questo richiedere sforzi aggiuntivi. Ti basterà solo scegliere un materiale compatibile, come plastica o metalli, e il gioco è fatto. Grazie alla disponibilità dei modelli in CAD, infatti, queste tecniche di lavorazione favoriscono la produzione di gran parte dei pezzi di ricambio partendo dai materiali grezzi che, attraverso il processo di lavorazione CNC, possono risultare sempre disponibili.

Riduci i costi di produzione

Iniziare da zero una nuova linea produttiva potrebbe far lievitare i costi, e con essi il prezzo del prodotto finito. Ridurre i costi è quindi fondamentale. La tecnologia CNC è sicuramente in una prima fase più onerosa rispetto alla lavorazione tradizionale, ma i costi dell’investimento vengono sicuramente ripagati nel corso del tempo.

Sia nella produzione delle materie prime, ma anche nella libertà di poter apportare modifiche alle componenti senza snaturare tutta la routine produttiva. Il punto cruciale, infatti, è il modello CAD: grazie alla disponibilità del modello, è possibile procedere con sostanziale semplicità, alla creazione (e perché no, alla modifica) dei pezzi di ricambio di cui abbiamo più bisogno.

Creare il tuo progetto CNC online

Uno dei vantaggi di questa tecnica è il fatto che potrai beneficiarne anche on-demand, ovvero richiedendo a società esterne di produrre il tuo modello CAD. Esattamente come se si trattasse di una tipografia, ti basterà inviare il tuo progetto e farlo produrre, personalizzando i materiali e inoltrando indicazioni specifiche affinchè tutto venga come hai previsto. Anche in questo caso, quindi, la tecnologia può semplificare la vita e darti nuove opportunità di business.