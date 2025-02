Le auto elettriche potrebbero presto avere un tubo di scarico

Potrebbe sembrare un paradosso, ma le auto elettriche del futuro potrebbero essere dotate di un tubo di scarico. Non si tratta di un tentativo di imitare il rombo dei motori a combustione, bensì di una soluzione innovativa per migliorare la sicurezza delle batterie. Stellantis ha recentemente depositato un brevetto presso l’Ufficio brevetti statunitense (USPTO) per un sistema di scarico pensato per prevenire incendi nei veicoli elettrici.

Un tubo di scarico per espellere i gas infiammabili

A differenza degli scarichi tradizionali, progettati per eliminare i residui della combustione, il nuovo dispositivo ideato da Stellantis avrebbe lo scopo di gestire ed espellere i gas infiammabili che possono accumularsi all’interno delle batterie surriscaldate. Tra questi gas figurano idrogeno, metano, etilene, acetilene, propano e butano, tutti potenzialmente pericolosi in caso di accumulo.

Il sistema brevettato funzionerebbe in modo simile a un convertitore catalitico: i gas, una volta espulsi, attraverserebbero un sistema di trattamento che li neutralizza chimicamente, riducendo il rischio di incendio. Questa tecnologia potrebbe rappresentare un passo avanti nella sicurezza delle batterie agli ioni di litio, che, sebbene progettate per essere sigillate e sicure, possono generare gas pericolosi in caso di surriscaldamento o guasto.

Perché questa tecnologia è importante?

Sebbene gli incendi nei veicoli elettrici siano rari, risultano più difficili da domare rispetto a quelli nei motori termici. Le batterie agli ioni di litio possono infatti continuare a bruciare anche dopo l’intervento iniziale dei vigili del fuoco, rendendo necessarie grandi quantità di acqua per raffreddare il pacco batteria ed evitare la propagazione delle fiamme.

L’implementazione di un sistema di scarico specifico potrebbe contribuire a prevenire queste situazioni critiche, aumentando la sicurezza complessiva dei veicoli elettrici e riducendo il rischio di incendi improvvisi.

Dal brevetto alla realtà: il futuro della tecnologia di Stellantis

Non è la prima volta che un’azienda esplora soluzioni per migliorare la sicurezza delle batterie nei veicoli elettrici. Già nel 2019, Bosch aveva sviluppato un sistema pirotecnico per isolare il pacco batteria dal resto dell’auto in caso di surriscaldamento. Tuttavia, resta da vedere se il brevetto di Stellantis si tradurrà in una tecnologia di serie o se rimarrà un concept sperimentale.

Se questa innovazione dovesse essere implementata, potrebbe segnare un’evoluzione significativa per il settore delle auto elettriche, migliorando la sicurezza e contribuendo a rendere questi veicoli ancora più affidabili per il futuro della mobilità sostenibile.

Foto di Matt Boitor su Unsplash