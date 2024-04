Le backburner relationships, relazioni di riserva: un piano B sentimentale?

Le backburner relationships, note anche come relazioni di riserva, sono legami sentimentali non ufficiali tenuti “a fuoco lento”, come una riserva in caso di fallimento della relazione principale. Si tratta di tenere qualcuno “in caldo” per sicurezza, come un piano B.

Caratteristiche e segnali

Mancanza di impegno, comunicazione intermittente e bassa priorità caratterizzano queste relazioni. Spesso uno dei due partner investe più dell’altro, con aspettative irrealistiche e comunicazione vaga. Il comportamento ambiguo e la segretezza sono ulteriori segnali.

Mancanza di impegno: Le relazioni di riserva sono spesso caratterizzate da una mancanza di impegno da parte di uno o entrambi i partner.

Le relazioni di riserva sono spesso caratterizzate da una mancanza di impegno da parte di uno o entrambi i partner. Comunicazione intermittente: La comunicazione può essere sporadica e inconsistente, con lunghi periodi di silenzio.

La comunicazione può essere sporadica e inconsistente, con lunghi periodi di silenzio. Priorità bassa: La relazione di riserva non è una priorità per nessuno dei due partner, che tendono a concentrarsi su altri aspetti della loro vita.

La relazione di riserva non è una priorità per nessuno dei due partner, che tendono a concentrarsi su altri aspetti della loro vita. Aspettative irrealistiche: Uno o entrambi i partner possono nutrire aspettative irrealistiche sulla relazione, sperando che diventi qualcosa di più di quanto non sia in realtà.

Segnali

Mancanza di reciprocità: Uno dei due partner investe più tempo, energia e attenzione rispetto all’altro.

Uno dei due partner investe più tempo, energia e attenzione rispetto all’altro. Comunicazione vaga: Si evitano discussioni su argomenti importanti o sul futuro della relazione.

Si evitano discussioni su argomenti importanti o sul futuro della relazione. Comportamento ambiguo: Il partner di riserva può essere ambiguo o evasivo riguardo ai suoi sentimenti o alle sue intenzioni.

Il partner di riserva può essere ambiguo o evasivo riguardo ai suoi sentimenti o alle sue intenzioni. Segretezza: La relazione viene tenuta nascosta ad amici, familiari o altri conoscenti.

Perché le persone le scelgono

Paura di stare soli, insoddisfazione nella relazione principale, bassa autostima o incertezza sul futuro possono spingere le persone verso le backburner relationships.

Paura di stare soli: Alcune persone scelgono di rimanere in una relazione di riserva per paura di stare soli.

Alcune persone scelgono di rimanere in una relazione di riserva per paura di stare soli. Insoddisfazione nella relazione principale: Le persone insoddisfatte della loro relazione principale possono cercare conforto in una relazione di riserva.

Le persone insoddisfatte della loro relazione principale possono cercare conforto in una relazione di riserva. Bassa autostima: Le persone con bassa autostima possono sentirsi fortunate ad avere qualcuno, anche se non è la loro scelta primaria.

Le persone con bassa autostima possono sentirsi fortunate ad avere qualcuno, anche se non è la loro scelta primaria. Incertezza sul futuro: Le persone incerte sul loro futuro possono mantenere una relazione di riserva come opzione di sicurezza.

Rischi e consigli

Danno emotivo, mancanza di rispetto, confusione e difficoltà di comunicazione sono i rischi principali. È importante valutare le proprie priorità, comunicare apertamente, rispettare se stessi e gli altri e uscire dalla relazione se non è sana.

Danno emotivo: Le relazioni di riserva possono causare dolore e sofferenza a tutti i partner coinvolti.

Le relazioni di riserva possono causare dolore e sofferenza a tutti i partner coinvolti. Mancanza di rispetto: Possono essere considerate irrispettose e mancanti di integrità.

Possono essere considerate irrispettose e mancanti di integrità. Confusione e ambiguità: Possono creare confusione e ambiguità sui sentimenti e le intenzioni dei partner.

Possono creare confusione e ambiguità sui sentimenti e le intenzioni dei partner. Difficoltà a comunicare: Possono ostacolare la comunicazione aperta e onesta nella relazione principale.

Consigli

Valutare le proprie priorità: È importante capire cosa si vuole da una relazione e se la backburner relationship soddisfa queste esigenze.

È importante capire cosa si vuole da una relazione e se la backburner relationship soddisfa queste esigenze. Comunicare apertamente: È fondamentale comunicare onestamente con il partner di riserva e con il partner principale.

È fondamentale comunicare onestamente con il partner di riserva e con il partner principale. Rispettare se stessi e gli altri: È importante trattare se stessi e gli altri con rispetto, evitando di utilizzare le persone come riserve.

È importante trattare se stessi e gli altri con rispetto, evitando di utilizzare le persone come riserve. Uscire dalla relazione se non è sana: Se la backburner relationship causa dolore o sofferenza, è meglio uscirne.

Le relazioni di riserva possono essere complicate e dolorose. È importante valutare attentamente i rischi e i benefici prima di intraprendere una relazione di questo tipo.

