Recensione Narwal Freo X Ultra – stazione di svuotamento e robot aspirapolvere/lavapavimenti

Narwal, fondata nel 2016, ha rapidamente raggiunto un notevole successo finanziario, superando i 150 milioni di dollari di vendite in meno di due anni dal lancio del suo primo prodotto sul mercato. Questo exploit l’ha posizionata tra i leader mondiali nel settore delle spedizioni, servendo oltre 1,5 milioni di famiglie in tutto il mondo. Dopo il trionfo ottenuto in Nord America, Narwal ha deciso di espandere la propria presenza anche in Italia, presentando tre modelli distinti: Narwal Freo, Narwal Freo X Ultra (il modello che stiamo recensendo) e Narwal Freo X Plus.

Dopo aver messo alla prova il Narwal Freo X Ultra per alcune settimane, siamo lieti di presentarvi una recensione completa di questo robot aspirapolvere/lavapavimenti. Presentato ufficialmente al CES di Las Vegas, questo dispositivo si distingue per il suo design moderno ed elegante, e per un’ampia gamma di funzionalità avanzate e tecnologie di ultima generazione. Ci aspettiamo che il Narwal Freo X Ultra possa raggiungere un nuovo livello di eccellenza tra i prodotti di punta del settore. Accompagnateci nella scoperta di questo innovativo prodotto.

Hardware e Specifiche

Il design del Narwal Freo X Ultra è una perfetta fusione tra modernità ed eleganza, adattandosi armoniosamente anche agli arredamenti più contemporanei. Le sue linee sinuose e arrotondate non solo catturano l’occhio, ma trasmettono una sensazione di lusso, nonostante la predominanza dei materiali plastici. Disponibile nel colore bianco, sia la base di svuotamento che il robot aspirapolvere presentano una finitura lucida, arricchita da bordi argentati che accentuano ulteriormente la sua raffinatezza. I materiali utilizzati si distinguono per la loro qualità superiore, garantendo resistenza e durata nel tempo fin dall’inizio.

Il cuore del Narwal Freo X Ultra è la sua potenza di aspirazione massima di 8200 Pa, ottimizzata grazie alle due spazzole laterali che raggiungono gli angoli più difficili, dirigendo lo sporco verso la spazzola centrale anti–groviglio. Quest’ultima, con la sua forma conica inclinata a 50 gradi, svolge un ruolo unico nel suo genere, riuscendo a raccogliere efficacemente capelli e peli senza intoppi, con una straordinaria percentuale di rimozione del 99,56%. Oltre a raccogliere il 99% delle particelle su pavimenti duri e tappeti grazie alle oltre 60.000 rotazioni al minuto e alla potenza di 8200 Pa, il sistema U-Pipe Air Flow garantisce un flusso uniforme di sporco verso il contenitore interno, evitando intasamenti.

La navigazione del Narwal Freo X Ultra è guidata da tecnologia all’avanguardia, con una torretta LiDAR che, grazie alla sua bassa altezza, favorisce la navigazione sotto mobili e superfici basse. Laser, infrarossi e ultrasuoni consentono al dispositivo di muoversi con precisione e fluidità nell’ambiente domestico. La funzione di rilevamento automatico dello sporco regola la pulizia in base alle necessità della superficie, ottimizzando l’uso delle risorse e garantendo un ritorno alla base solo con i panni effettivamente sporchi.

La funzione di lavaggio sfrutta due panni con 180 rotazioni al minuto e una pressione di 12N, adattabile al tipo di pavimento per una pulizia efficace e delicata. La forma triangolare dei panni consente loro di raggiungere anche gli angoli e i bordi delle pareti, mentre i sensori inferiori alzano automaticamente i panni su tappeti per evitare danni.

La navigazione del Narwal Freo X Ultra si avvale del riconoscimento trilaterale degli ostacoli, utilizzando laser su tre parti del dispositivo per individuare gli ostacoli a soli 8 millimetri di distanza, migliorando così la qualità e l’efficienza della pulizia.

Stazione di svuotamento

La stazione di svuotamento automatico del Narwal Freo X Ultra offre un sistema di lavaggio dei panni di qualità superiore a qualsiasi altra soluzione presente sul mercato attualmente. Questo assicura la possibilità di utilizzare panni estremamente puliti, senza alcun difetto, per il lavaggio del pavimento. Oltre a svolgere la funzione di lavaggio, essendo una base di svuotamento automatico, consente anche di svuotare completamente il contenitore interno della polvere, che ha una capacità di 1 litro. Per ottimizzare al massimo gli intervalli tra gli svuotamenti, il Narwal Freo X Ultra impiega la tecnologia Robot Self-Empty 2.0 con Dust Compression Tech. Questo sistema sfrutta la potenza di aspirazione del robot, oltre 8200Pa, per comprimere al massimo la sporcizia all’interno del contenitore, riducendo la frequenza di svuotamento a circa ogni 2 mesi, a seconda del livello di sporco dei singoli ambienti. Nonostante la sua efficienza, l’operazione di svuotamento non è rumorosa e non arreca fastidi, garantendo un utilizzo tranquillo anche in condomini e riducendo al minimo il rischio di intasamenti delle componenti.

Questa stazione è definita “all-in-one” perché racchiude tutto ciò di cui abbiamo bisogno in uno spazio ridotto. Al suo interno sono presenti due contenitori per l’acqua pulita e sporca, utilizzati per il lavaggio dei panni tramite il sistema di lavaggio automatico con DirtSense. Nella parte pulita del contenitore è possibile anche diluire il detersivo per la pulizia dell’ambiente. Due ventole emettono aria calda per asciugare i panni e prevenire cattivi odori e la formazione di batteri. È inoltre presente la regolazione del livello di umidità dei panni per una pulizia più approfondita ed efficiente degli ambienti, riducendo al contempo lo spreco d’acqua. Il tutto è completato da un display LCD per visualizzare informazioni e controllare il prodotto. Come accessorio aggiuntivo, è disponibile la possibilità di collegare la stazione direttamente alle condotte dell’acqua per svuotamenti e ricariche completamente automatiche.

Silenziosità, autonomia e app mobile

Il Narwal Freo X Ultra offre un controllo remoto completo tramite un’applicazione disponibile sia per Android che per iOS, completamente localizzata in lingua italiana. Questa app consente di accedere a tutte le funzionalità di base previste per un dispositivo di questo tipo, tra cui la mappatura multi-piano con visualizzazione della mappa in 3D, la selezione delle aree interdette alla pulizia, la programmazione dei cicli di pulizia, la regolazione automatica dell’umidità dei panni, il rilevamento automatico delle aree più sporche degli ambienti e molto altro ancora. Inoltre, è possibile controllare il robot tramite vari assistenti vocali, come Google Assistant, Amazon Alexa e Siri (solo su iOS), aggiungendo una comoda opzione di controllo a voce.

Il livello di rumorosità del Narwal Freo X Ultra è contenuto e addirittura inferiore rispetto ai concorrenti diretti, con livelli di 58 dB durante la pulizia e 71 dB durante le operazioni di svuotamento, che durano comunque soli 5 secondi. La batteria integrata offre un’ampia autonomia, consentendo fino a 210 minuti di pulizia continua, ideale per coprire aree anche superiori ai 100 metri quadrati. In caso di esaurimento della carica, il robot è in grado di ritornare automaticamente alla base di ricarica per garantire un utilizzo senza interruzioni.

Narwal Freo X Ultra: conclusione

In conclusione, il Narwal Freo X Ultra rappresenta un notevole passo avanti nel mondo dei robot aspirapolvere/lavapavimenti. Con un design unico caratterizzato da linee sinuose e materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per una combinazione di caratteristiche chiave e tecnologie all’avanguardia che lo collocano in una classe a parte. La sua potenza di aspirazione, la spazzola anti-groviglio efficiente e l’ampia gamma di tecnologie implementate lo elevano ad un livello qualitativo superiore rispetto ai concorrenti presenti sul mercato. Si tratta di un prodotto completo sotto ogni aspetto, progettato per soddisfare le esigenze degli utenti sia esperti che meno esperti, grazie alla sua intuitiva facilità d’uso.

Il Narwal Freo X Ultra sarà disponibile all’acquisto a partire dal 10 aprile al prezzo di listino di 949 euro. Tuttavia, per il primo mese di lancio, fino al 31 maggio, gli acquirenti potranno usufruire di uno sconto di 150 euro tramite un link dedicato, riducendo così il prezzo a soli 799 euro. Inoltre, utilizzando il codice sconto “focustech30“, sarà possibile ottenere ulteriori 30 euro di sconto e ricevere un kit di accessori in omaggio del valore di 149,99 euro.

Inoltre, durante lo stesso periodo sarà possibile acquistare il Narwal Freo X Plus, disponibile a partire dal 20 aprile, al prezzo scontato di soli 349 euro, anziché 399 euro. Anche per questo modello, sarà disponibile uno sconto aggiuntivo di 20 euro utilizzando il codice “focustech20” tramite un link dedicato.