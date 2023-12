Lontre atomiche: l’effetto dei test nucleari sugli animali

Negli anni ’50 gli Stati Uniti portano avanti numerosi test nucleari e alcuni di questi vennero fatti in Alaska. Questo ebbe sicuramente degli effetti i quali però si stanno studiando più da vicino solo di recente. Per esempio, nelle isole Aleutine si stanno studiando un grande terremoto avvenuto nel 2014 che è collegato proprio a questi test. Nel 1971 venne lanciata una bomba che uccise almeno 900 lontre marine.

Una strage che ha portato alla scomparsa di questo animale nella regione, un numero comunque reso più basso al tempo dall’intervento degli ambientalisti per portare via molti animali. L’effetto di questa scelta ha cambiato profondamente molti habitat. Le lontre hanno proliferato dove sono state ricollocate. In generale era una specie a rischio visto che era cacciato da oltre 200 anni per la pelle e la carne.

L’effetto dei test atomici sulla popolazione delle lontre

Spostano le lontre da quell’isola però, è successo anche altro. Nella zona sono tornate a espandersi le foreste di alghe che prima venivano distrutte da questi animali. Nel frattempo hanno proliferato anche i ricci di mare visto che non venivano più mangiati dalle suddette che a causa del loro metabolismo veloce ne cacciavano a profusione. Un netto positivo considerando che le alghe aiutano molto a catturare la CO2 nell’aria.

Le parole di alcuni esperti: “Le lontre marine non mangiano solo ricci, mangiano anche altri preziosi invertebrati bentonici della zona e ovviamente questo li porta in conflitto con i pescatori di quella zona. Quindi nessuno ricorda di aver avuto lontre marine in quella zona. Le foreste forniscono cibo e riparo a più di 800 specie, tra cui leoni marini, foche comuni, merluzzi, ghiozzi, murene, polpi, granchi, anemoni di mare e fragili stelle.”