Mangiare uova può ridurre il rischio di Alzheimer? Ecco cosa dice la scienza

Mangiare uova con regolarità potrebbe aiutare a mantenere il cervello in salute e a ridurre il rischio di sviluppare l’Alzheimer. A suggerirlo sono numerosi studi scientifici che hanno messo in luce come questo alimento, spesso sottovalutato o demonizzato per il colesterolo, sia in realtà una fonte preziosa di nutrienti fondamentali per la funzione cognitiva e la protezione neuronale.

Le uova sono ricchissime di colina, una sostanza essenziale per la produzione di acetilcolina, un neurotrasmettitore coinvolto nei processi di memoria e apprendimento. La carenza di acetilcolina è uno dei tratti distintivi della malattia di Alzheimer. Integrare la colina attraverso la dieta può quindi contribuire a supportare le funzioni cognitive e rallentare il deterioramento cerebrale.

Uova e cervello: un alleato naturale contro il rischio di Alzheimer

Oltre alla colina, le uova forniscono anche vitamine del gruppo B, in particolare la B12 e la B6, che aiutano a mantenere basso il livello di omocisteina nel sangue. L’omocisteina, se presente in quantità elevate, è associata a un maggiore rischio di danni cerebrali, declino cognitivo e Alzheimer. Per questo motivo, un’alimentazione ricca di queste vitamine può avere un effetto protettivo sul cervello.

Le uova contengono inoltre luteina e zeaxantina, due antiossidanti noti per la protezione della vista, ma che svolgono anche un ruolo importante nella prevenzione dello stress ossidativo a livello cerebrale. L’accumulo di radicali liberi e il danno ossidativo sono infatti tra le cause principali dell’invecchiamento del sistema nervoso.

Uno studio pubblicato su “The American Journal of Clinical Nutrition” ha evidenziato che un maggiore apporto di colina nella dieta è correlato a una migliore funzione della memoria e a un rischio ridotto di demenza. I ricercatori hanno osservato che chi consuma regolarmente alimenti ricchi di colina, come le uova, mostra prestazioni cognitive più alte rispetto a chi ne assume meno.

Un prezioso contributo alla salute della memoria

Nonostante i benefici, è importante ricordare che il consumo di uova deve essere inserito in un’alimentazione equilibrata. Le linee guida nutrizionali moderne suggeriscono che una o due uova al giorno possono tranquillamente far parte di una dieta sana, anche per chi deve tenere sotto controllo il colesterolo, grazie al fatto che l’uovo contiene anche lecitina, che ne modula l’assorbimento.

La prevenzione dell’Alzheimer passa non solo attraverso l’alimentazione ma anche tramite uno stile di vita sano, che include attività fisica regolare, stimolazione mentale e controllo dei fattori di rischio cardiovascolari. Tuttavia, sapere che un alimento semplice e accessibile come l’uovo può fare la differenza per la salute del cervello rappresenta un’informazione utile e motivante.

In un contesto in cui le malattie neurodegenerative sono in crescita, scoprire strategie alimentari per proteggere il cervello diventa sempre più importante. Le uova, se consumate con moderazione e nel quadro di una dieta varia, possono essere un valido alleato contro il declino cognitivo e un prezioso contributo alla salute della memoria.

Foto di Alexa da Pixabay